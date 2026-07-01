Comenzó la Semana de la Dulzura: porqué se celebra

La Semana de la Dulzura comenzó este miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el martes 7 en todo el país. Durante estos días, la tradición propone regalar chocolates, alfajores, caramelos y otras golosinas a familiares, amigos o parejas como una muestra de cariño.

Atención. Cuándo es la Semana de la Dulzura y qué significa

Efemérides. Semana de la Dulzura: ¿Cuál es el origen de esta celebración?

Con el paso de los años, la iniciativa se instaló en la Argentina y se convirtió en una costumbre esperada durante los primeros días de julio.

La celebración surgió en 1989, impulsada por la Asociación de Distribuidores de Golosinas y una reconocida fábrica de golosinas de Argentina, bajo la consigna “una golosina por un beso” .

Aunque inicialmente tuvo un objetivo comercial, con el tiempo la propuesta trascendió ese propósito y se transformó en una tradición vinculada con el afecto y los pequeños gestos hacia los seres queridos.

¿Hasta cuándo se celebra?

La Semana de la Dulzura se desarrolla todos los años entre el 1 y el 7 de julio. La propuesta consiste en intercambiar una golosina por un beso o regalar algo dulce sin necesidad de recibir nada a cambio.

Entre las opciones más elegidas aparecen los chocolates, alfajores, caramelos y otras golosinas que suelen compartirse con amigos, familiares, compañeros de trabajo o parejas.

Una tradición que se mantiene vigente

Durante la pandemia de coronavirus, la consigna fue adaptada a “un beso virtual por una golosina real”, debido a las restricciones de contacto físico.

Actualmente, la celebración recuperó su dinámica habitual y continúa siendo una oportunidad para expresar cariño a través de un gesto sencillo durante la primera semana de julio.