miércoles 01 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de julio de 2026 - 09:41
Sociedad.

Comenzó la Semana de la Dulzura: porqué se celebra

La Semana de la Dulzura invita a regalar golosinas a familiares, amigos o parejas y nació en 1989 bajo la consigna “una golosina por un beso”.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Semana de la Dulzura&nbsp;

Semana de la Dulzura 

La Semana de la Dulzura comenzó este miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el martes 7 en todo el país. Durante estos días, la tradición propone regalar chocolates, alfajores, caramelos y otras golosinas a familiares, amigos o parejas como una muestra de cariño.

Lee además
Por qué se celebra la semana de la dulzura
Efemérides.

Semana de la Dulzura: ¿Cuál es el origen de esta celebración?
Semana de la Dulzura.
Atención.

Cuándo es la Semana de la Dulzura y qué significa

Con el paso de los años, la iniciativa se instaló en la Argentina y se convirtió en una costumbre esperada durante los primeros días de julio.

Semana de la Dulzura
Semana de la Dulzura

Semana de la Dulzura

¿Por qué se celebra la Semana de la Dulzura?

La celebración surgió en 1989, impulsada por la Asociación de Distribuidores de Golosinas y una reconocida fábrica de golosinas de Argentina, bajo la consigna “una golosina por un beso”.

Aunque inicialmente tuvo un objetivo comercial, con el tiempo la propuesta trascendió ese propósito y se transformó en una tradición vinculada con el afecto y los pequeños gestos hacia los seres queridos.

¿Hasta cuándo se celebra?

La Semana de la Dulzura se desarrolla todos los años entre el 1 y el 7 de julio. La propuesta consiste en intercambiar una golosina por un beso o regalar algo dulce sin necesidad de recibir nada a cambio.

Entre las opciones más elegidas aparecen los chocolates, alfajores, caramelos y otras golosinas que suelen compartirse con amigos, familiares, compañeros de trabajo o parejas.

Una tradición que se mantiene vigente

Durante la pandemia de coronavirus, la consigna fue adaptada a “un beso virtual por una golosina real”, debido a las restricciones de contacto físico.

Actualmente, la celebración recuperó su dinámica habitual y continúa siendo una oportunidad para expresar cariño a través de un gesto sencillo durante la primera semana de julio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Semana de la Dulzura: ¿Cuál es el origen de esta celebración?

Cuándo es la Semana de la Dulzura y qué significa

¿Qué golosina regalar a cada persona según su signo en la Semana de la Dulzura?

Cuándo es la Semana de la Dulzura 2025 en Argentina

Dos hermanos discutían y uno le terminó rompiendo una silla en la cabeza al otro

Lo que se lee ahora
Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026.
Sociedad.

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sismo en Jujuy. video
Jujuy.

Sismos en Jujuy: por qué ocurren y cuáles son las zonas de mayor riesgo

Comercios atenderan en horario especial este viernes por el partido de Argentina.
Jujuy.

Por el partido de Argentina, comercios de Jujuy atenderán en horario corrido

Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy.
Educación.

Mundial en las escuelas de Jujuy: el viernes habrá clases y podrán ver el partido

Nuevos precios del combustible en Jujuy  video
Jujuy.

Bajó la nafta en Jujuy este 1 de julio: cuáles son los nuevos precios

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026.
Sociedad.

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel