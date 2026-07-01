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1 de julio de 2026 - 11:38
Sociedad.

Dos hermanos discutían y uno le terminó rompiendo una silla en la cabeza al otro

La discusión se desató durante un encuentro en el que consumían alcohol en la localidad de Simbol. El agredido debió ser asistido en el hospital Regional.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Le rompió una silla en la cabeza a su hermano por una discusión mientras bebían.

Le rompió una silla en la cabeza a su hermano por una discusión mientras bebían.

Cerca de las 23 horas del martes se produjo un violento enfrentamiento entre dos hermanos, que concluyó con uno de ellos lesionado en la cabeza. Efectivos de la Comisaría 37 de Loreto fueron advertidos sobre una gresca con personas heridas en una casa ubicada en la localidad de Simbol, en el departamento Silípica.

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Allí, se comprobó que los involucrados eran miembros de una misma familia. Cuando los efectivos policiales arribaron al domicilio, fueron atendidos por una mujer de 35 años, quien relató que sus hermanos, de 32 y 29 años, mantuvieron una pelea luego de una discusión. Antes del episodio, ambos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas.

Le rompió una silla en la cabeza a su hermano por una discusión mientras bebían.

El alcohol, el gran detonante para la pelea entre los hermanos

El consumo de alcohol en exceso habría actuado como detonante del enfrentamiento, en el cual el hermano mayor terminó con una lesión en el cuero cabelludo, presuntamente causada por el golpe de una silla de plástico.

El lesionado fue derivado en ambulancia al Hospital Regional, donde le realizaron varios puntos de sutura y, tras la atención médica, recibió el alta con indicaciones para su recuperación y cuidados posteriores.

Por su parte, el fiscal de turno ordenó que el paciente regresara a su domicilio y que posteriormente se presentara en la dependencia policial correspondiente para formalizar la denuncia, en caso de que decidiera iniciar acciones legales contra su hermano.

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