lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 12:22
Jujuy.

Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia, lo apuñaló y se fugó

Una pelea entre hermanos en en Cochinoca terminó con uno de ellos herido de gravedad por arma blanca y el agresor continúa prófugo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia y lo apuñaló en la puna jujeña

Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia y lo apuñaló en la puna jujeña

Una acalorada discusión entre hermanos por la presunta división de terrenos heredados en el paraje La Hollada, en la localidad puneña de Quebraleña (departamento de Cochinoca), derivó en un grave hecho de violencia que terminó con uno de los implicados herido por arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió días atrás cuando dos hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el interior de una vivienda y, por causas que aún se investigan, comenzaron una fuerte pelea relacionada con cuestiones de herencia familiar. En medio del altercado, ambos se agredieron con golpes de puño hasta que uno de los hermanos tomó un cuchillo y apuñaló a su familiar, provocándole heridas cortantes en el abdomen y el cuero cabelludo. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga y permanece prófugo de la Justicia.

Inauguraron el nuevo edificio del Secundario de Cochinoca.jpg
Inauguraron el nuevo edificio del Secundario de Cochinoca

Inauguraron el nuevo edificio del Secundario de Cochinoca

Estado de la víctima en Cochinoca

Efectivos de la Seccional 16ª de Abra Pampa fueron alertados del hecho a través del sistema de emergencias 911 y se dirigieron al lugar. Allí solicitaron la inmediata intervención del personal del Same, que asistió a la víctima y la trasladó a la guardia del hospital local. Una fuente cercana a la investigación indicó que el hombre herido se encuentra en estado favorable y solo permaneció algunas horas en la sala de Observaciones para su atención médica.

La causa fue remitida al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien solicitó al Juzgado de Control de turno la detención del agresor. Por el momento, la Justicia continúa con la búsqueda del sospechoso mientras la Seccional 16ª de Abra Pampa lleva adelante las actuaciones complementarias.

