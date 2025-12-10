Otra pelea callejera en General Güemes genera preocupación por el aumento de la violencia

La localidad de General Güemes volvió a vivir un episodio de extrema violencia , un nuevo hecho que se suma a los registrados días atrás y que incrementa la preocupación entre los residentes, las autoridades y las fuerzas policiales ante la reiteración de situaciones cada vez más violentas.

De acuerdo con el testimonio de quienes presenciaron la escena, dos individuos —aparentemente bajo los efectos del alcohol — comenzaron una acalorada disputa que en pocos segundos escaló hasta convertirse en una pelea física , con golpes y empujones.

Durante la pelea, uno de los involucrados recogió del piso un cuchillo u objeto cortante y agredió a su adversario, continuando con golpes en su cuerpo.

Con estos últimos episodios, crece la inquietud en el Valle de Siancas por la sucesión de hechos violentos.

A pesar de la peligrosidad del ataque y del evidente riesgo de un desenlace trágico , hasta el momento no se presentó ninguna denuncia policial .

Vecinos de la zona manifestaron su alarma por el nivel de violencia y por el aumento en la frecuencia de los enfrentamientos callejeros.

La escalada de violencia se expandió en el departamento de Güemes.

El episodio se suma a una pelea ocurrida el fin de semana anterior, cuando varios chicos se enfrentaron a la salida de un evento social en Güemes. Aunque en ese caso tampoco se presentó ninguna denuncia, las grabaciones difundidas en redes mostraron con claridad la brutalidad de los golpes.

Un nuevo incidente en Campo Santo

La seguidilla de hechos violentos también alcanzó a otras localidades del departamento. En Campo Santo, situado a pocos kilómetros de la ciudad principal, se produjo otro altercado en la plaza del lugar. Allí, el sobrino del intendente Roberto Taché se enzarzó en una pelea con otro muchacho, a quien habría recriminado por circular en moto con el caño de escape libre, según comentaron los usuarios en redes sociales.

El altercado se difundió con rapidez en redes y obligó al intendente a pronunciarse públicamente. “Cada episodio violento afecta a toda la comunidad. Queremos reafirmar que todas las situaciones se abordarán con seriedad, sin tratos especiales, y que la Justicia debe intervenir sin excepciones”, expresó Taché, en un intento por transmitir calma y evitar cualquier sospecha de protección hacia su pariente.

Tras estos hechos recientes, aumenta la preocupación en el Valle de Siancas por la seguidilla de episodios agresivos, muchos de ellos ligados al consumo excesivo de alcohol y a reuniones nocturnas que se descontrolan.

Desde la Policía reconocieron que incrementarán las rondas de vigilancia, aunque remarcaron que es fundamental que los afectados y quienes presencien los incidentes formalicen las denuncias para poder avanzar en cada investigación.