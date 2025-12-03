Polémica en la jura de diputados: comentarios sexistas, peleas y chicanas

Jura de diputados Todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados.

La sesión preparatoria que renovó 127 bancas en la Cámara de Diputados dejó un combo de escenas que combinaron política, actitudes reveladoras y pequeños detalles cargados de significado.

El Congreso se transformó por momentos en un escenario donde las tensiones latentes, los gestos estéticos y movimientos casi imperceptibles hablaron tan fuerte o más que los discursos oficiales.

Gerardo Cipolini y sus polémicos comentarios sexistas durante la jura La sesión preparatoria fue presidida por Gerardo Cipolini, diputado radical chaqueño y el legislador de mayor edad de la Cámara, según la tradición. Sin embargo, su papel quedó ensombrecido por frases inapropiadas dirigidas a diputadas que se acercaban a jurado. En tres ocasiones distintas, Cipolini fue captado en micrófonos oficiales diciendo expresiones como "Che, qué buena que está" y "Che, qué linda" en referencia a Mónica Becerra, Rosario Goitia y María Graciela de la Rosa. Estas expresiones fueron rápidamente difundidas por la prensa, generando rechazo y descontento generalizado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996274588473291116&partner=&hide_thread=false "¡Che, pero qué buena que está la peruca!": el nuevo exabrupto del diputado Gerardo Cipolini. https://t.co/NyZMUDroIO pic.twitter.com/YNRgH17o0x — MDZ Online (@mdzol) December 3, 2025 Escenas de tensión con gritos e insultos de Lilia Lemoine Otro foco de conflicto fue la diputada oficialista Lilia Lemoine, conocida por episodios anteriores de confrontación. Durante la jura, protagonizó un enfrentamiento verbal con la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. Lemoine insultó a Bregman mientras esta última pronunciaba un juramento cargado de denuncias políticas, mencionando a los desaparecidos, la libertad palestina y la oposición a la intervención estadounidense en la región.

Juramento de Myriam Bregman y rechazo al accionar oficialista Myriam Bregman inició su juramento con un contundente mensaje dirigido a quienes intentan silenciar a las voces críticas: “Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras”. La diputada del FIT mantuvo su postura a pesar de las interrupciones ofensivas de Lemoine, recibiendo apoyo y atención mediática por su firme posicionamiento político. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996262939779874926&partner=&hide_thread=false "Que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene recansados"



Al jurar como diputada nacional, Myriam Bregman se refirió a Lilia Lemoine y la integrante de La Libertad Avanza le contestó. pic.twitter.com/SaacTjw2fj — Corta (@somoscorta) December 3, 2025 Virginia Gallardo juró junto a su hija La correntina Virginia Gallardo irrumpió en la ceremonia con un outfit blanco y diseño estilo "novia" , acompañada por su pequeña hija también vestida de blanco, un look total white que algunos describieron como "demasiado simbólico para un día de jura" y que se robó más comentarios que varios discursos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996281998877372502&partner=&hide_thread=false "Virginia Gallardo":

Porque juró como diputada pic.twitter.com/teyf4xBkcl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 3, 2025

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







