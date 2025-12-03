miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 19:57
Escándalo.

Polémica en la jura de diputados: comentarios sexistas, peleas y chicanas

La sesión de juramento de diputados electos de la Cámara baja estuvo marcada por varios momentos de tensión.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Jura de diputados

Jura de diputados

Todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados.

Todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados.

Lee además
Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales
Política.

Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales
El nuevo Congreso
Política.

Tras la jura de los nuevos diputados, cómo quedan los bloques de la Cámara

El Congreso se transformó por momentos en un escenario donde las tensiones latentes, los gestos estéticos y movimientos casi imperceptibles hablaron tan fuerte o más que los discursos oficiales.

Gerardo Cipolini y sus polémicos comentarios sexistas durante la jura

La sesión preparatoria fue presidida por Gerardo Cipolini, diputado radical chaqueño y el legislador de mayor edad de la Cámara, según la tradición. Sin embargo, su papel quedó ensombrecido por frases inapropiadas dirigidas a diputadas que se acercaban a jurado. En tres ocasiones distintas, Cipolini fue captado en micrófonos oficiales diciendo expresiones como "Che, qué buena que está" y "Che, qué linda" en referencia a Mónica Becerra, Rosario Goitia y María Graciela de la Rosa. Estas expresiones fueron rápidamente difundidas por la prensa, generando rechazo y descontento generalizado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996274588473291116&partner=&hide_thread=false

Escenas de tensión con gritos e insultos de Lilia Lemoine

Otro foco de conflicto fue la diputada oficialista Lilia Lemoine, conocida por episodios anteriores de confrontación. Durante la jura, protagonizó un enfrentamiento verbal con la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. Lemoine insultó a Bregman mientras esta última pronunciaba un juramento cargado de denuncias políticas, mencionando a los desaparecidos, la libertad palestina y la oposición a la intervención estadounidense en la región.

Juramento de Myriam Bregman y rechazo al accionar oficialista

Myriam Bregman inició su juramento con un contundente mensaje dirigido a quienes intentan silenciar a las voces críticas: “Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras”. La diputada del FIT mantuvo su postura a pesar de las interrupciones ofensivas de Lemoine, recibiendo apoyo y atención mediática por su firme posicionamiento político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996262939779874926&partner=&hide_thread=false

Virginia Gallardo juró junto a su hija

La correntina Virginia Gallardo irrumpió en la ceremonia con un outfit blanco y diseño estilo "novia" , acompañada por su pequeña hija también vestida de blanco, un look total white que algunos describieron como "demasiado simbólico para un día de jura" y que se robó más comentarios que varios discursos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996281998877372502&partner=&hide_thread=false

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales

Tras la jura de los nuevos diputados, cómo quedan los bloques de la Cámara

Martín Menem fue reelecto como Presidente de la Cámara de Diputados

Este miércoles juran los nuevos diputados nacionales

Mañana jurarán los nuevos diputados nacionales y se redefine el mapa político en la Cámara baja

Lo que se lee ahora
Se trata del ex director de la División de Asuntos Internos de la SIDE.
Política.

Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE tras la salida de Neiffert

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Cena Blanca
San Salvador.

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Este miércoles juran los nuevosdiputados nacionales
Congreso.

Este miércoles juran los nuevos diputados nacionales

Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy
Paciencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel