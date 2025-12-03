EN VIVO: minuto a minuto de la jura de los nuevo diputados en el Congreso de la Nación

Este miércoles 3 de diciembre asumen 127 nuevos diputadas y diputados nacionales que renovarán la mitad de la Cámara baja. El acto de jura con la reunión preparatoria iniciará pasadas las 13hs en el palacio del Congreso donde ya confirmó su presencia el presidente Javier Milei.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , encabeza la sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la jura de los legisladores nacionales electos el 26 de octubre.

El acto, de características protocolares, será el estreno de La Libertad Avanza (LLA) como primera minoría en Diputados, cuando se renueve el Congreso el 10 de diciembre próximo, tras la pérdida de legisladores de Unión por la Patria.

Live Blog Post Martín Menem reelecto presidente de la Cámara Tras la propuesta de Gabriel Borboroni, el presidente del bloque libertario en la Cámara baja, el recinto le dio el visto bueno para que Martín Menem continúe en el cargo. Acompañaron la designación de Menem el PRO, Provincias Unidas, UCR, la Coalición Cívica, el bloque Coherencia, el bloque Independencia, el bloque Producción y Trabajo, el monobloque de Natalia De la Sota e Innovación Federal. Fuerza Patria decidió no respaldar la moción, mientras que el Frente e Izquierda se abstuvo de la votación. Martín Menem Martín Menem.

Live Blog Post Cruce “Callate y respetá, facista”, le dijo el diputado del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola a diputados de La Libertad Avanza antes de su juramento. En su discurso, juró por “la derrota de la reforma laboral y todo el paquete antiobrero represivo de Milei y el FMI”

Live Blog Post Una jura singular Juró el cura Juan Carlos Molina, diputado electo por Fuerza Santacruceña. En el mensaje lo hizo por “los más pobres, por el papa Francisco, por los wichis del Impenetrable chaqueño, por Hebe, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por el pueblo de Santa Cruz”.

Live Blog Post Virginia Gallardo juró Con su hija en brazos, Virginia Gallardo juró como diputada por Corrientes. “Como correntina, por la familia, las infancias y un futuro mejor para todos, sí juro”, aseguró.

Live Blog Post Asumió Zigarán Tras la jura de Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi de La Libertad Avanza, llegó el turno de María Inés Zigaran, también electa en las elecciones de octubre pasado. En total son seis los legisladores jujeños que integran la Cámara: Manuel Quintar (La Libertad Avanza); Jorge Rizzotti (UCR) y Guillermo Snopek (Unión por la Patria), además de los tres que hoy juraron en el cargo. Jura de María Inés Zigarán Jura de María Inés Zigarán

Live Blog Post Asumieron González y Andreussi Apenas pasadas las 14 horas, Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi, ambos de La Libertad Avanza, juraron juntos en el recinto. Ellos se suman a Manuel Quintar (La Libertad Avanza); Jorge Rizzotti (UCR) y Guillermo Snopek (Unión por la Patria), quienes ya estaban en sus cargos, y María Inés Zigarán. Jura de Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi Jura de Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi

Live Blog Post Inició la jura de Diputados En la Cámara de Diputados se realiza hoy la jura de 127 nuevas diputadas y diputados nacionales, en una sesión preparatoria que comenzó con el juramento de Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda. Como suele ocurrir en estos actos, no faltaron las chicanas políticas: desde el bloque de izquierda se mencionó a Patricia Bullrich como “la dictadora Bullrich”, lo que generó reacciones y comentarios cruzados en el recinto mientras avanzaba la ceremonia. image Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.

Live Blog Post Luego del Himno Nacional Argentino, inicia la sesión preparatoria Con 238 diputados presentes, comenzó la sesión preparatoria durante la cual se votarán las autoridades de la Cámara y se le tomará juramento a los nuevos legisladores que fueron votados en las elecciones de octubre. En el recinto se encuentra presente el presidente Javier Milei, acompañado de otros funcionarios. También está presente la senadora Patricia Bullrich, que intercambió saludos a la distancia con el jefe de Estado. El nuevo bloque de la UCR Guillermo Agüero (Chaco)

Gerardo Cipolini (Chaco)

Diógenes González (Corrientes)

Lisandro Nieri (Mendoza)

Darío Schneider (Entre Ríos)

Pamela Fernanda Verasay (Mendoza) - Presidente. Cómo quedó conformado Provincias Unidas Dieciocho legisladores integrarán el bloque de Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores que buscará convertirse en una alternativa de poder en 2027. A último momento, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot decidieron armar su propia bancada. Lourdes Arrieta

Jorge Avila

Carolina Basualdo

Juan Brugge

Sergio Capozzi

Mariela Coletta

Pablo Farías

Pablo Juliano

Ignacio García Aresca

Carlos Gutiérrez

Martín Lousteau

José Carlos Núñez

Esteban Paulon

Jorge Rizzotti

Gisela Scaglia

Juan Schiaretti

Alejandra Torres

María Inés Zigaran Diputados del PRO para el período 2025-2027 Ardohain, Martín (La Pampa)

Bianchetti, Emmanuel (Misiones)

De Andreis, Fernando (CABA)

De Sensi, María Florencia (PBA)

Fernández Molero, Daiana (CABA)

Finocchiaro, Alejandro (PBA)

Fregonese, Alicia (Entre Ríos)

Giampieri, Antonela (CABA)

González, Álvaro (CABA)

Ritondo, Cristian (PBA)

Sánchez Wrba, Javier (PBA)

Yeza, Martín (PBA)

Live Blog Post Javier Milei se encuentra en el Congreso junto a su hermana El Presidente está presente en la Cámara Baja, acompañado por su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Su presencia tiene que ver con el hecho de La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría con 95 bancas. Milei en diputados

Live Blog Post Seguí en vivo la jura de los diputados Embed - SESIÓN PREPARATORIA: 3 de diciembre de 2025 - EN VIVO - Diputados Argentina

Live Blog Post Javier Milei participará de la jura de los nuevos diputados El presidente Javier Milei irá hoy al Congreso para presenciar la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados. Su visita será para celebrar que La Libertad Avanza (LLA) consiguió ayer la primera minoría, ya que pasó en número de bancas al bloque kirchnerista. Acompañarán al mandatario su hermana, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. En el Congreso se desplegó un amplio operativo de seguridad tanto dentro como en los alrededores para recibir a la comitiva de la Casa Rosada. Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales

Live Blog Post Sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación En una sesión especial realizada antes de la jura, la Cámara de Diputados aceptó las renuncias pendientes de los legisladores que dejaron sus bancas para asumir compromisos en otras áreas, entre ellos Diego Santilli, nombrado como ministro del Interior, y Silvia Lospennato, que asumirá como legisladora porteña. Embed - Sesión especial en la Cámara de Diputados

Quiénes son los funcionarios que dejan sus cargos para asumir

Entre los funcionarios nacionales que asumen como diputados se destaca el ministro de Defensa, Luis Petri, electo por Mendoza. También ingresa Sebastián Pareja (LLA), subsecretario de Integración Sociourbana, que fue electo por la provincia de Buenos Aires junto a otros funcionarios oficialistas como Gladys Humenuk (Correo Argentino) y Hernán Urien (director general de Programas de Gobierno bajo la órbita de Eduardo “Lule” Menem).

A nivel provincial, fue electa la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, por Provincias Unidas, quien presentó su renuncia para asumir como diputada nacional.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (Tucumán Primero) y el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín (Por San Juan), son la excepción: fueron elegidos pero no asumirán. En lugar de Jaldo ingresará Javier Noguera, y la banca de Martín será ocupada por Carlos Jaime.

Quienes sí asumirán son los ex gobernadores de Misiones Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia) y Schiaretti (Provincias Unidas). También asumirán sus bancas los jefes comunales: Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas (Formosa), electo por La Libertad Avanza, y Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas (Chaco), por Fuerza Patria.

Los que vienen de afuera de la política

La renovación de la mitad de la Cámara incluye figuras provenientes de otros ámbitos. En la provincia de Buenos Aires fueron electos por La Libertad Avanza Karen Reichardt, conductora de un programa en la TV Pública, y Sergio “Tronco” Figliuolo, conductor del streaming Neura.

La periodista Karina Maureira ingresa por Neuquén (La Neuquinidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa) y Gabriela Flores, también periodista, por Salta (La Libertad Avanza).

Entre los “outsiders” más notorios están la modelo Virginia Gallardo, electa por Corrientes por LLA, y el tenista Diego Hartfield, electo en Misiones por el mismo partido.

Los referentes políticos que regresan

Por la provincia de Buenos Aires ingresan figuras destacadas de Fuerza Patria como Taiana, Grabois, Hugo Antonio Moyano (hijo del líder de Camioneros) y Hugo Yasky (secretario general de la CTA).

Por Santa Fe asume Agustín Rossi, ex ministro de Defensa durante la presidencia de Alberto Fernández. Y por Santa Cruz ingresa el sacerdote Juan Carlos Molina, referente de la Fuerza Santacruceña.

El Frente de Izquierda incorpora 3 figuras relevantes: Myriam Bregman por la Ciudad de Buenos Aires, y Nicolás del Caño y Romina del Plá por la provincia de Buenos Aires.

Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño por el PRO, encabezó la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y fue electo diputado, pero no asumirá su banca porque el presidente Javier Milei lo designó ministro del Interior.

Las disputas por la composición final de la Cámara

Con estas incorporaciones, y otros cambios de bancada de PRO y el radicalismo, La Libertad Avanza alcanzaba las 94 bancas y disputaba la primera minoría con Fuerza Patria, que también cuenta con 94 diputados tras la confirmación de que 3 legisladores catamarqueños abandonarán el bloque peronista. Son Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, quienes responden al gobernador Raúl Jalil y conformarán un bloque propio separado de Unión por la Patria.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Francisco Morchio, entrerriano surgido del PRO que integraba el bloque de Encuentro Federal, se suma al bloque de La Libertad Avanza, que llega a 95 escaños y se convierte en primera minoría.