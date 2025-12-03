miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 15:59
Martín Menem fue reelecto como Presidente de la Cámara de Diputados

Tras la jura de los nuevos diputados, Martín Menem fue reelecto como Presidente de la Cámara de Diputados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei"

Acompañaron la designación de Menem el PRO, Provincias Unidas, UCR, la Coalición Cívica, el bloque Coherencia, el bloque Independencia, el bloque Producción y Trabajo, el monobloque de Natalia De la Sota e Innovación Federal. Fuerza Patria decidió no respaldar la moción, mientras que el Frente e Izquierda se abstuvo de la votación.

"Es un honor para mí estar acá nuevamente", señaló Menem tras la votación. "Iniciamos una nueva etapa de institucionalidad, más madura", remarcó dijo el titular de Diputados que elogió a Javier Milei: "El Presidente nos demostró que otro camino es posible".

El mensaje de Martín Menem

"Este ha sido el primer gobierno elegido democráticamente al cual le han rechazado decretos de necesidad y urgencia", cuestionó Menem al enumerar críticas a la oposición en el discurso inicial por un nuevo periodo.

"Ha sufrido interpelaciones en el recinto que desde el año 1996 no se efectuaban, y tuvo un hecho sin precedente como dos comisiones investigadoras funcionando al mismo tiempo y orquestadas por quienes han sido parte del proyecto político con la mayor cantidad de casos de corrupción de la historia", señaló.

“El liderazgo de Javier Milei permitió encarar el proceso de estabilización más profundo y exitoso que haya tenido la Argentina en décadas”, dijo el riojano, quien le agradeció vehementemente a su referente y mentora política, Karina Milei.

“Su trabajo constante y estratégico ha sido fundamental. Ha sido, repito, fundamental para mantener alineado el proyecto, fortalecer la articulación institucional y acompañar esta cámara en los momentos más sensibles”, exaltó.

