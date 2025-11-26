miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 21:30
Debate.

Presentaron un proyecto en Diputados para regular la eutanasia en la Argentina

Un legislador de la UCR presentó un proyecto en Diputados para para regular la eutanasia en la Argentina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Proyecto enDiputados para regular la eutanasia en la Argentina

Proyecto en Diputados para regular la eutanasia en la Argentina

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Lisandro Nieri, presento un proyecto que busca la regulación de la eutanasia en nuestro país. La propuesta es acompañada por el resto de la bancada y se analizará en el año legislativo 2026 en la Cámara de Diputados.

El proyecto busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles, asegurando que esta decisión se ejerza en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento.

La iniciativa detalla cuáles son las garantías como la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento, el consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral por parte del sistema de salud público y privado.

Eutanasia en la Argentina (Foto ilustrativa)
Eutanasia en la Argentina (Foto ilustrativa)

Eutanasia en la Argentina (Foto ilustrativa)

Además, prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica, otorgando seguridad jurídica a los profesionales de la salud. En uno de sus artículos, considera que las personas mayores de dieciséis años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.

Las bases del proyecto para la eutanasia en Diputados

El proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

El proyecto modifica el Código Penal que otorga seguridad jurídica a los profesionales, estableciendo en su artículo 83, marcando que “no es delito la ayuda al suicidio ni la muerte causada como consecuencia de la realización de prácticas eutanásicas o de muerte asistida, que cuente con el consentimiento libre e informado del paciente que esté sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico y limitante, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido por la ley que regula la interrupción de la vida”

Establece además la sanción con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la autoridad del establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilate injustificadamente, obstaculice o se niegue a realizar la interrupción de la vida en los casos legalmente autorizados.

Diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Lisandro Nieri
Diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Lisandro Nieri

Diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Lisandro Nieri

El ideólogo de la iniciativa aclaró que la propuesta “busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios. Queremos dar certeza a los profesionales de la salud y a las familias, estableciendo procedimientos claros, transparentes y supervisados por comisiones médicas”.

Los otros proyectos

No es la primera vez que se presenta un debate de este tema. Los exdiputados radicales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre en 2021, la senadora Mariana Juri (UCR), el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal) en el 2024, ya impulsaron proyectos similares.

