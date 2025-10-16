jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2025 - 09:14
Histórico.

Uruguay legalizó la eutanasia por una "muerte digna"

El Senado de Uruguay aprobó la Ley de Muerte Digna que permitirá acceder a la eutanasia a mayores de edad con enfermedades incurables o sufrimientos extremos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Uruguay legalizó la eutanasia.

Uruguay legalizó la eutanasia.

Lee además
Uruguay se encamina a aprobar hoy la despenalización de la eutanasia.
Política.

Uruguay está cerca de legalizar la eutanasia: sería el primer país en América Latina
Quedarían otros 19 secuestrados fallecidos en los últimos dos años de guerra.
Conflicto.

Hamas entregó dos cuerpos más de rehenes isralíes muertos e informó que no pudo localizar al resto

La sesión del Senado reunió posturas de distintos bloques. El Frente Amplio votó de manera unánime a favor del proyecto, al igual que algunos integrantes del Partido Colorado y del Partido Nacional, lo que permitió alcanzar la mayoría necesaria.

El texto aprobado garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, y despenaliza la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimientos insoportables.

Podrán ampararse a las disposiciones de esta ley los ciudadanos uruguayos y los extranjeros con residencia habitual en el país”, establece el documento oficial, que además detalla los pasos a seguir para solicitar el procedimiento médico.

El camino legislativo hasta la sanción

El proceso hacia la legalización comenzó el 13 de agosto, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. Luego, la iniciativa pasó a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde legisladores, profesionales de la salud y colectivos civiles participaron en una serie de reuniones antes de emitir dictamen favorable.

El senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, fue el encargado de presentar el proyecto en el recinto. “Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Se establecieron garantías claras para proteger a los pacientes y se respeta la voluntad individual”, destacó durante su intervención.

Senado de Uruguay
El Senado de Uruguay legalizó la eutanasia.

El Senado de Uruguay legalizó la eutanasia.

“Es un derecho a decidir”

Durante el debate, Borbonet remarcó que la ley no impone obligaciones sino que brinda una alternativa. “Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida no es un delito, por lo tanto no debe penalizarse a nadie”, expresó el legislador.

En la misma línea, el senador Ope Pasquet, del Partido Colorado, sostuvo en declaraciones a la agencia EFE que “la ley es necesaria, liberal y humanitaria”. Agregó además que “hay muchas personas que llegan al final de la vida con sufrimientos insoportables y desean acortar el proceso para no padecer más”.

Implementación y control de la nueva ley

Con la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para reglamentar la ley. Una vez cumplido ese paso, comenzará a funcionar la Comisión Honoraria de Revisión, un órgano que supervisará todos los procedimientos realizados bajo la nueva normativa.

La comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Deberá presentar un informe anual sobre la aplicación de la ley ante el Ministerio y la Asamblea General.

Eutanasia
Eutanasia.

Eutanasia.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es un procedimiento médico mediante el cual una persona decide poner fin a su vida de manera voluntaria y asistida, con el objetivo de evitar sufrimientos físicos o psíquicos extremos provocados por una enfermedad incurable o irreversible.

El término proviene del griego eu (“buena”) y thanatos (“muerte”), y significa literalmente “buena muerte”. Se refiere al acto de provocar la muerte sin dolor para evitar un sufrimiento prolongado cuando no existe posibilidad de cura ni mejoría.

Existen distintas formas de eutanasia según el modo en que se lleva a cabo:

  • Eutanasia activa: un profesional de la salud administra directamente una sustancia letal que causa la muerte del paciente.
  • Eutanasia pasiva: consiste en retirar tratamientos médicos o medidas de soporte vital que prolongan artificialmente la vida.

La eutanasia es un tema que genera debates éticos, religiosos y sociales. En algunos países, como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Colombia y recientemente Uruguay, está legalmente regulada bajo estrictos requisitos, como el consentimiento informado y la evaluación médica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Uruguay está cerca de legalizar la eutanasia: sería el primer país en América Latina

Hamas entregó dos cuerpos más de rehenes isralíes muertos e informó que no pudo localizar al resto

Elecciones en Bolivia: más de 7.500 residentes bolivianos en Jujuy podrán votar en la segunda vuelta

Israel identifica 3 cuerpos entregados por Hamas; uno no coincide con el rehén secuestrado

El traje inspirado en el carnaval de Jujuy que brilló en Miss Grand Internacional

Las más leídas

Horror en Jujuy: Era una familia trabajadora y querida por todos, dijo una vecina video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

Horror en Jujuy. video
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno y es furor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel