Uruguay está cerca de legalizar la eutanasia: sería el primer país en América Latina

Uruguay se apresta este miércoles a legalizar la eutanasia, con la aprobación del proyecto de ley que despenaliza este procedimiento , convirtiéndose así en el primer país de América Latina en autorizarlo de manera oficial. La iniciativa ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados en agosto , durante una sesión extensa.

País. El Gobierno reveló que la Agencia de Discapacidad habría pagado un sobreprecio del 27 % en medicamentos

Dicha aprobación contó con el respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas . Este miércoles , la propuesta se somete a debate en el Senado , donde la coalición de izquierda Frente Amplio , favorable a la ley, cuenta con mayoría .

Al igual que ocurrió en la Cámara baja , la votación reflejará divisiones dentro de la oposición . Los tradicionales partidos Nacional y Colorado mantienen posturas internas divergentes : por ejemplo, la diputada blanca Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda han confirmado que apoyarán la medida , según informó este miércoles el diario El País .

Uruguay se convertirá en el primer país de la región en aprobar la eutanasia.

Por su parte, el legislador colorado Robert Silva solicitará una licencia para que su suplente , Ope Pasquet , asuma su lugar . Pasquet había sido en la legislatura anterior uno de los principales impulsores de este proyecto de ley , que logró aprobarse en la Cámara de Diputados , aunque nunca llegó a debatirse en el Senado .

El proyecto de ley muerte digna regula la eutanasia en Uruguay.

“Después de tanto luchar será parte”, declaró Silva al diario uruguayo. Este miércoles, entre el público del Palacio Legislativo, se encontrará Beatriz Gelós, una paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 años, quien apoya activamente la iniciativa.

Su historia fue uno de los argumentos centrales en la discusión de Diputados. Gelós no puede bañarse sola, escribir a mano, rascarse ni beber agua por su cuenta cuando tiene sed. Tampoco puede cuidar a otros, incluyendo a sus nietos, a quienes nunca pudo cambiar el pañal ni arrullar en brazos. Esta docente de 71 años desearía poder realizar cualquiera de estas acciones, pero la ELA que padece desde hace casi dos décadas se lo impide.

Cabe recordar que Gelós también estuvo presente en las barras de la Cámara de Diputados durante el debate. Se espera que también asistan organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, que han sido impulsoras de la iniciativa, mientras que Prudencia Uruguay, que se opone al proyecto, también tendrá representación.

Beatriz Gelós, una mujer enferma de ELA, observa el debate por la despenalización de la eutanasia en Uruguay.

Quiénes podrían acceder a la eutanasia y cómo se solicita

El proyecto de ley que se debate este martes en el Plenario contempla que la eutanasia pueda aplicarse bajo ciertas condiciones específicas. Podrían acceder a ella personas adultas con capacidad mental plena que sufran una o más enfermedades o afecciones de salud crónicas, incurables o irreversibles, que “menoscaben gravemente su calidad de vida”. La propuesta está dirigida a quienes atraviesan padecimientos intolerables y busca garantizar que la muerte sea “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad” del paciente.

Uruguay se encamina a aprobar hoy la despenalización de la eutanasia.

El proceso para acceder a la eutanasia consta de ocho pasos. La solicitud debe ser iniciada por el propio paciente, quien tiene que comunicar su deseo directamente a un profesional de la salud. Tras esa manifestación inicial, se realiza una evaluación médica por parte de un primer especialista y posteriormente se requiere una segunda opinión de otro médico que no tenga relación con el primero.

A continuación, se concreta una segunda entrevista con el paciente para confirmar su decisión, seguida de un momento destinado a expresar su última voluntad. Finalmente, el facultativo encargado procede a llevar a cabo el procedimiento solicitado.

El texto se discute en el plenario del Senado, en el que la izquierda tiene mayorías.

Argumentos a favor y en contra del proyecto de Eutanasia

Durante el debate en la Cámara de Diputados, los defensores de la iniciativa sostuvieron que la ley “regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir asistencia para hacerlo”. Además, afirmaron que cada persona debería tener la facultad de decidir sobre su propio destino y de “evitar sufrimientos que entiendan insoportables según su percepción personal”.

Será el primer país de América Latina.

Por su parte, los opositores al proyecto argumentaron que reducir la discusión a la dicotomía “sufrir o morir” es demasiado simplista y rechazaron la idea de que los individuos puedan disponer libremente de su vida.