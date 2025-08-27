miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 19:09
País.

El Gobierno reveló que la Agencia de Discapacidad habría pagado un sobreprecio del 27 % en medicamentos

El informe surge en medio del escándalo por presuntas irregularidades en el organismo y mientras avanza la intervención oficial.

Federico Franco
Federico Franco
Agencia Nacional de Discapacidad.

Agencia Nacional de Discapacidad.

El relevamiento arrojó estas cifras al comparar las adquisiciones de ambos organismos en una muestra de siete medicamentos, en cuyos casos la diferencia de precio fue significativa.

Uno de los casos más llamativos incluye al medicamento PEG Asparaginasa, utilizado en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda: el programa Incluir Salud, bajo la órbita de ANDIS, pagó en agosto $13.500.176, mientras que el Ministerio de Salud lo compró por $8.274.027. Incluso tras descontar el efecto de la inflación entre julio de 2024 y julio de 2025, la diferencia desemboca en ese 27% más cara.

El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia de Discapacidad tras los audios de Spagnuolo.
Diego Spagnuolo fue desplazado de la Agencia de Discapacidad tras el esc&aacute;ndalo.

Diego Spagnuolo fue desplazado de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo.

Las autoridades señalaron que estos son datos iniciales y que la auditoría continuará en los próximos días, abarcando más procesos dentro del organismo intervenido, ahora a cargo de Alejandro Vilches.

La intervención se formalizó la semana pasada mediante su publicación en el Boletín Oficial, designándose a Vilches —anterior secretario de Gestión Sanitaria— como interventor de ANDIS.

Este informe se produce en medio del escándalo derivado de audios filtrados atribuídos a Diego Spagnuolo —exdirector de ANDIS— que aludían a presuntas coimas dentro del organismo. La Justicia ya intervino el caso: se realizaron múltiples allanamientos, se secuestraron elementos probatorios y se tramitan denuncias por supuesta corrupción.

