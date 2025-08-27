miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 07:11
Guillermo Francos se presenta en Diputados en medio de la tensión por el caso ANDIS

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados.

Por  Claudio Serra
Guillermo Francos se presenta en Diputados (Archivo)

Guillermo Francos, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para brindar su informe mensual de gestión. El jefe de Gabinete de Ministros hará su exposición en medio de la fuerte tensión política generada a partir de la investigación sobre un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Guillermo Francos presentó su informe de gestión en Diputados: qué dijo. 
Guillermo Francos presentó su informe de gestión en Diputados: qué dijo
Sesión enDiputados: interpelación a Guillermo Francos en vivo
Interpelación a Guillermo Francos por el caso $Libra: también citarán a Caputo y Cúneo Libarona

Más de 1300 preguntas para Guillermo Francos

Para este tercer informe de gestión, la Jefatura de Gabinete recibió 2.957 consultas, que se consolidaron en 1.337 preguntas. Los temas incluyen economía, presupuesto, privatizaciones, energía, salud, educación, seguridad, justicia y relaciones internacionales.

Unión por la Patria (UP) fue el bloque que más consultas presentó (787), seguido por la UCR (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). Entre los diputados con más preguntas remitidas figuran Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43). La cartera más requerida fue Economía, con 477 consultas, seguida por Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149).

En el proceso formal de envío de consultas no se incluyeron preguntas sobre el escándalo en la ANDIS ya que los audios de Diego Spagnuolo se conocieron después, pero en la Casa Rosada dan por hecho que la oposición sumará nuevas inquietudes durante la sesión.

Los bloques opositores prevén interpelar al funcionario por las denuncias que involucran a la droguería Suizo Argentina, acusada de pagar sobornos para asegurarse contratos con el Estado, y que salpican a exfuncionarios del organismo de discapacidad.

Expectativa por los cruces

Previo a la visita de Francos, este martes al mediodía las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad de Diputados tratarán por primera vez el escándalo en la ANDIS, con la citación del ministro de Salud, Mario Lugones, y del interventor de la agencia, Alejandro Vilches.

Aunque Francos evitaría referirse al tema en su discurso inicial, desde su entorno aseguran que responderá todas las preguntas, aunque “no tiene todos los números y datos en la cabeza”, por lo que algunas respuestas podrían quedar pendientes.

Centro de distribución de Suizo Argentina en Piedrabuena, CABA (Zanara S.A)
Chequeado.

Presuntas coimas en Discapacidad: al menos 9 provincias tienen contratos con Suizo Argentina por casi $ 54.000 millones

Por  Redacción de TodoJujuy

