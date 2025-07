Carlos Sadir y otros 7 gobernadores en un encuentro con Guillermo Francos en la Rural

Declaraciones. Carlos Sadir le respondió a Javier Milei: "Nuestros proyectos no afectan el superávit"

Presencias institucionales, sin agenda política

Durante la jornada, el gobernador jujeño saludó cordialmente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, quienes también participaron del encuentro. Según confirmaron fuentes cercanas a la organización, no se abordaron temas de gestión ni se discutieron los proyectos legislativos que involucran a las provincias. La presencia de los mandatarios respondió a una invitación protocolar en el marco del vínculo institucional entre las provincias y el sector agropecuario.

“No fue una reunión de trabajo ni hubo conversaciones sobre fondos ni leyes en tratamiento”, indicaron desde el entorno de uno de los gobernadores presentes, aludiendo a la decisión de no introducir temas sensibles durante el encuentro.

Miradas hacia una próxima reunión

Si bien durante el encuentro no se avanzó en definiciones políticas, varios mandatarios mantienen activa la agenda de coordinación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde podrían concretar una nueva reunión en los próximos días. En paralelo, desde la Casa Rosada no se descarta convocar a los gobernadores para discutir temas fiscales y económicos, aunque por el momento no hay una fecha definida.