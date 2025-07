Mi ANSES: quiénes no cobran Programa Hogar en julio de 2025

La entidad ya está preparando los pagos correspondientes al quinto mes del año y uno de los beneficios que hace entrega en julio es del Programa Hogar. Este es una ayuda económica para la compra de garrafas destinada a los hogares de menores ingresos que no pueden acceder a la red de gas natural.

Se conocieron los nuevos montos correspondientes para los beneficiarios de las jubilaciones de la Anses en mayo de 2025. El subsidio que entrega la ANSES se entrega de manera mensual y directa, con el objetivo de facilitar la compra de garrafas.

Quiénes no cobrarán el Programa Hogar durante julio 2025

Durante julio de 2025, el Programa Hogar no será abonado a quienes no cumplan con los requisitos vigentes. En particular, quedarán excluidos quienes superen el tope de dos SMVM o quienes posean conexión a la red de gas natural en el domicilio declarado.