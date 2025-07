Apuñalaron al periodista Daniel Gómez Rinaldi

Rinaldi abrió la tapa sin dudar y encontró al delincuente dentro. “Le digo: ‘Devolveme el celular, que lo necesito para trabajar’. Él sale despacio y yo lo agarro del buzo que tenía puesto. En ese momento, saca un cuchillo y me pega un puñetazo en la pierna y después otro”, relató.

Dolor, miedo y una decisión urgente

El forcejeo se tornó peligroso. “Venía muy cansado, muy agitado, con mi mochila y él tenía el cuchillo en la mano. Decidí soltarlo”, contó. En ese instante, la angustia se apoderó de él: “Pensaba dónde me iba a pegar el próximo cuchillo”.

Desesperado, comenzó a gritar para pedir ayuda. La policía llegó a los pocos minutos. “Cuando llaman, se escucha el teléfono que estaba ahí”, explicó, en referencia a cómo identificaron que el celular seguía dentro del contenedor.

Atención médica y denuncia formal

Personal del SAME lo atendió en el lugar y luego lo trasladó para una revisión más profunda. “Me revisaron, me hicieron como una limpieza y me preguntaron si quería ir a otro lugar. Me llevaron a la guardia, me volvieron a revisar, me vendaron y me llevaron a la comisaría a declarar”, relató sobre las horas posteriores al ataque.