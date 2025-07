Guillermo Francos dijo que Javier Milei no está en guerra con los gobernadores e irá a la Rural

“El Presidente va a venir”, aseguró Francos , quien mostró sorpresa cuando le preguntaron si en la Casa Rosada temen una reacción adversa hacia el mandatario. “¿Por qué va a ser abucheado ? Va a ser aplaudido , no le quepa duda”, respondió con firmeza al cronista que lo interpelaba.

Respecto a la relación con los mandatarios provinciales (se prevé un posible acercamiento esta tarde en La Rural ), el jefe de Gabinete destacó: “ No estamos en una guerra, estamos en una situación que es dura y difícil” .

“Tenemos que acordar demandas de los gobernadores con situaciones que tiene el gobierno central; son los ajustes que hemos hecho, con el ajuste que no han hecho muchos gobernadores”, señaló el funcionario a cargo de coordinar a los ministros.

Expectativas en torno a las retenciones y la visita de Javier Milei

La expectativa por la asistencia de Milei a La Rural es alta, ya que nuevamente se rumorea que podría anunciar medidas relacionadas con las retenciones. Sin embargo, el Presidente ya había visitado el predio de Palermo el martes pasado, donde sostuvo un encuentro de más de una hora con los miembros de la Mesa de Enlace.

El presidente Javier Milei se reunió con Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina y con representantes de la Mesa de Enlace, en el predio de la Sociedad Rural Argentina.

Durante esa reunión, el presidente les transmitió a los referentes del sector agropecuario que las retenciones serán el próximo tributo que la administración nacional tiene previsto reducir, aunque evitó precisar plazos para concretarlo.

En el encuentro, Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y analizó la situación del agro junto a Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Lucas Magnano (Coninagro), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas) y Andrea Sarnari (Federación Agraria).

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, brindó detalles sobre la reunión: “Hablamos de varios temas, pero el Presidente hizo mucho hincapié en la apertura de Argentina al mundo y en la responsabilidad que tenemos como productores de encarar este desafío”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, junto a Javier Milei.

Andrea Sarnari, de la Federación Agraria, se refirió a las retenciones: “El compromiso del presidente Milei fue que las tiene en la mira, esos fueron los términos que él usó, que va a ser el próximo impuesto que va a bajar para el sector productivo. También, el compromiso de que la próxima rebaja de retenciones sea definitiva y no transitoria como ha sido hasta ahora”.

Por su parte, Lucas Magnano, presidente de Coninagro, destacó que Milei “está muy empapado en el tema” y comprende tanto los problemas asociados a la estructura de costos como el peso de los impuestos. Según Magnano, esas cuestiones siguen en evaluación, pero aseguró que, una vez dadas las condiciones adecuadas, el mandatario avanzará sin vacilar en la rebaja o eliminación de las retenciones.

Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

El referente agropecuario destacó la apertura del presidente para entablar un diálogo con el sector, aunque remarcó que la reunión finalizó sin anuncios específicos para los productores. “El análisis es el hecho en sí mismo, más allá de que uno puede sentirse vacío porque no se vino con ninguna medida”, sostuvo. Al ser consultado sobre las expectativas, opinó que quizá la intención no era obtener resoluciones inmediatas, sino valorar el acercamiento como un paso positivo.

Perspectivas del sector agropecuario y análisis macroeconómico

La inestabilidad sigue afectando al campo, donde los productores se preguntan a diario cuánto tiempo más podrán mantener sus actividades en un contexto económico tan volátil. Según Magnano, la capacidad de resistencia es limitada: “Eso depende de cada productor, pero no podemos aguantar eternamente”.

Javier Milei en La Rural.

En su reflexión, destacó que las condiciones macroeconómicas imponen límites firmes que no permiten fantasías ni soluciones apresuradas. “En economía no existen los milagros, allí las cosas son frías y son tan nobles como lo que dice el papel. Los tiempos no son infinitos, pero por ahora tenemos que ser criteriosos y ver las variables macroeconómicas para ver de qué recursos podría disponer el Gobierno para más adelante tomar decisiones”, sentenció.