Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rompió el silencio tras ser mencionado en un audio atribuido al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el que se habla de un presunto circuito de coimas vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En el material difundido, el titular de la Cámara Baja aparece señalado como uno de los funcionarios que integrarían la trama de corrupción.

La respuesta de Menem En una entrevista con Antonio Laje en A24, Menem calificó la denuncia como una “monumental operación” de tintes políticos. “Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones”, expresó el dirigente riojano, considerado uno de los hombres de mayor confianza dentro del oficialismo.

El titular de Diputados remarcó que desconoce el origen de los audios y puso en duda su validez: “Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso”.

Martín Menem Martín Menem. Apoyo a Javier Milei y a su círculo cercano En sus declaraciones, Menem también defendió a dos de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei. “Pongo las manos en el fuego por ‘Lule’ Menem y por Karina Milei ”, señaló, en referencia a su primo Eduardo Menem y a la secretaria general de la Presidencia. El oficialismo busca contener el impacto de la denuncia en medio de la campaña electoral, mientras la oposición reclama que la Justicia investigue el circuito de presuntas irregularidades en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

