lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 10:26
ANDIS.

Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respondió a la denuncia que lo vincula con un supuesto circuito de sobornos en la Agencia de Discapacidad.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Martín Menem.

Martín Menem.

En el material difundido, el titular de la Cámara Baja aparece señalado como uno de los funcionarios que integrarían la trama de corrupción.

La respuesta de Menem

En una entrevista con Antonio Laje en A24, Menem calificó la denuncia como una “monumental operación” de tintes políticos. “Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones”, expresó el dirigente riojano, considerado uno de los hombres de mayor confianza dentro del oficialismo.

El titular de Diputados remarcó que desconoce el origen de los audios y puso en duda su validez: “Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso”.

Martín Menem
Martín Menem.

Martín Menem.

Apoyo a Javier Milei y a su círculo cercano

En sus declaraciones, Menem también defendió a dos de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei. “Pongo las manos en el fuego por ‘Lule’ Menem y por Karina Milei ”, señaló, en referencia a su primo Eduardo Menem y a la secretaria general de la Presidencia.

El oficialismo busca contener el impacto de la denuncia en medio de la campaña electoral, mientras la oposición reclama que la Justicia investigue el circuito de presuntas irregularidades en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

