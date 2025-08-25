Travel Sale 2025: consejos para evitar estafas

Del 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición del Travel Sale, el evento de turismo digital más importante del país.

Con miles de usuarios a la espera del comienzo del Travel Sale —una semana dedicada a ofertas significativas en vuelos , alojamientos y paquetes turísticos — las expectativas son grandes, pero también los riesgos . Debido al incremento de fraudes en línea durante eventos de comercio electrónico , es vital extremar precauciones al realizar compras .

Soledad Martínez , experta en ciberseguridad , compartió varias sugerencias para prevenir estafas durante esta jornada de descuentos , que se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto .

“ Lo fundamental es tener un precio de referencia del viaje que quiero hacer, porque muchas veces el descuento anunciado no es tan real como parece”, señaló.

Además, remarcó la necesidad de corroborar que el sitio web o la agencia sean legítimos . Los anuncios que surgen en redes sociales tras búsquedas específicas suelen ser un objetivo frecuente de estafadores , que crean portales falsos para engañar a los usuarios.

Travel Sale 25.

Otro consejo esencial es no fiarse de los anuncios pagos que aparecen al inicio de los resultados de búsqueda. “Que una página esté patrocinada no significa que sea segura. Es preferible ir un poco más abajo en la lista de resultados y buscar los sitios oficiales”, explicó la especialista.

En cuanto a las formas de pago, aconsejó optar por tarjetas de crédito, porque facilitan gestionar un reclamo o impugnar una compra si se detecta una estafa. No obstante, aclaró que esto no asegura la devolución del dinero cuando la transacción se realizó de manera voluntaria, incluso si fue en un sitio fraudulento.

Asimismo, resulta crucial comprobar que la reserva esté efectivamente a nombre del comprador si se entregó un depósito por un pasaje o paquete turístico. No basta con constatar la disponibilidad de un hotel o vuelo: es necesario asegurarse de que la reserva quede registrada y confirmada.

Martínez remarcó que los fraudes son un fenómeno cotidiano y por eso resulta imprescindible moverse con precaución. Señaló que realizar las compras a través de portales oficiales, comparar valores para tener un parámetro y revisar detenidamente todas las cláusulas de la operación —desde la cotización aplicada hasta si el ticket incluye o no equipaje— son pasos que pueden evitar serios inconvenientes.

En definitiva, el consejo es sencillo: se pueden aprovechar las promociones, pero siempre con responsabilidad. Muchas veces, detrás de rebajas demasiado tentadoras, se ocultan maniobras de engaño diseñadas con gran prolijidad.