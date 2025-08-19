Travel Sale: cuándo y dónde participar de los sorteos previos para tener viajes con descuentos

Habrá pasajes, paquetes, estadías y otros productos turísticos con descuentos, cuotas y otras promociones.

¿Pensando en organizar una salida ? Ya sea una escapada corta o un viaje de varias semanas , hay que marcar estas fechas: del 25 al 31 de agosto se llevará a cabo la nueva edición del Travel Sale 2025. Impulsada por la FAEVYT ( Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo ), esta iniciativa busca fomentar el turismo.

La medida se enfoca en la temporada baja , aunque también es posible encontrar ofertas atractivas para los viajes de verano . “ Travel Sale se convirtió en una herramienta fundamental para impulsar el turismo y poner en valor el trabajo de las agencias de viajes ”, afirmó Andrés Deyá , presidente de FAEVYT , entidad organizadora del Travel Sale 2025.

Cabe destacar que en esta edición se cuenta con el apoyo de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca , y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires , junto a empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas .

“En cada nueva edición observamos un incremento en el interés y la participación , lo que refleja que los argentinos continúan confiando en profesionales para planificar sus viajes ”, agregó.

Más de 100 agencias de viajes de todo el país participarán de esta iniciativa, que comenzó en 2015, ofreciendo beneficios atractivos para los turistas.

Durante Travel Sale se pueden comprar pasajes, estadías, paquetes y otros productos.

Qué promociones ofrece Travel Sale 2025

“Esta edición reafirma el crecimiento sostenido del Travel Sale como evento clave para acercar oportunidades reales de viaje. Año tras año sumamos más agencias, más destinos y más beneficios”, señaló Martín Romano, portavoz del Travel Sale.

En esta oportunidad, las agencias presentarán ofertas centradas en financiamiento, destinos estratégicos y reservas anticipadas para la temporada estival.

Además, se establecerán convenios con bancos y aerolíneas que brindarán acceso a paquetes turísticos nacionales e internacionales, con beneficios exclusivos en vuelos, alojamientos y servicios adicionales.

Sorteos en Travel Sale 2025

Antes del inicio del Travel Sale 2025, los interesados tendrán la oportunidad de ganar experiencias turísticas tanto dentro de Argentina como en otros países de la región.

Para acceder a estos sorteos, es fundamental mantenerse conectado a los canales oficiales del Travel Sale: seguir sus redes sociales, suscribirse al boletín informativo o ingresar a la campaña digital, y completar el formulario de inscripción que habilita la participación.