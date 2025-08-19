martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 12:44
Ciencia.

Conicet: hallaron 40 especies nuevas en el cañón submarino de Mar del Plata

La misión tuvo una duración de 21 días y fue retransmitida en tiempo real, logrando acumular casi 18 millones de reproducciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La expedición se extendió por 21 días y se transmitió en vivo y en directo, alcanzando casi 18 millones de visualizaciones.

La expedición se extendió por 21 días y se transmitió en vivo y en directo, alcanzando casi 18 millones de visualizaciones.

La trascendental misión científica encabezada por investigadores del Conicet en las profundidades del cañón submarino de Mar del Plata, que captó gran atención al transmitirse en vivo, constituyó un hito al identificar 40 especies marinas hasta entonces desconocidas y revelar una sorprendente diversidad de corales de aguas frías a 3.900 metros de profundidad.

Así lo indican los resultados iniciales de la expedición “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV”, realizada a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.

La investigación del Conicet es un avance científico único

La misión constituyó un avance científico y tecnológico sin igual, no solo por la utilización del ROV SuBastian, un vehículo operado a control remoto capaz de filmar en ultra alta definición y recolectar muestras del fondo marino sin perturbar el ecosistema, sino también porque marcó la primera transmisión en tiempo real de una campaña científica argentina.

Durante la expedición, el equipo científico documentó una rica biodiversidad, incluyendo arrecifes de coral a una profundidad de 1014 metros.

La expedición duró 21 días y se transmitió en vivo por YouTube y Twitch, logrando cerca de 18 millones de reproducciones.

De acuerdo con el Conicet, la transmisión superó ampliamente los récords de audiencia previos del Schmidt Ocean Institute: mientras que las inmersiones de otras campañas promediaban unas cuatro mil vistas, en esta expedición cada inmersión alcanzó alrededor de quinientas mil visualizaciones, acumulando casi 18 millones de reproducciones en apenas tres semanas.

Museo Argentino de Ciencias Naturales.

A lo largo de la misión, los investigadores registraron una notable diversidad biológica, incluyendo arrecifes de coral a 1.014 metros de profundidad formados por Bathelia candida, un coral pétreo que genera hábitats submarinos.

Más abajo, a 1.500 metros, se descubrió un vasto campo de Anthomastus sp. rojo, un coral blando típico de aguas profundas.

En total, los científicos sospechan que han descubierto más de cuarenta nuevas especies.

En conjunto, los investigadores estiman que habrían identificado más de cuarenta especies hasta ahora desconocidas, incluyendo anémonas marinas, pepinos de mar, erizos, caracoles, corales y crinoideos, entre otras variedades.

El siguiente paso consiste en la verificación de estas posibles especies, un proceso que demandará tiempo, ya que requiere compararlas minuciosamente con ejemplares previamente catalogados.

Ahora resta confirmar las nuevas especies, lo cual llevará tiempo debido a que los científicos deberán compararlas con animales ya conocidos.

“Ahora viene una etapa de trabajo de laboratorio y de computadora. En el caso de la taxonomía, por ejemplo, estamos reconociendo las especies nuevas y describiendo lo que vimos, revisando géneros, familias, literatura para hacer comparaciones, y esa etapa nos puede tomar meses o años”, detalló Daniel Lauretta, jefe de la expedición, científico del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

"Ahora viene una etapa de trabajo de laboratorio y de computadora", señalaron.

Y añadió: “En cuanto a los primeros resultados de microplásticos y carbono azul, van a llevar al menos seis meses. Y lo que estimamos va a tomar más tiempo será analizar las doscientas horas de filmación que trajimos registradas”.

