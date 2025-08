Exploración del fondo del Mar Argentino: los datos y curiosidades más relevantes de los científicos

Imágenes del fondo del Mar Argentino.

El Schmidt Ocean Institute proporcionó un vehículo operado remotamente, el ROV SuBastian, capaz de capturar videos de altísima resolución y transmitirlos en tiempo real. Este robot cuenta con pinzas y un sistema de succión similar a una aspiradora, que le permite recolectar muestras y almacenarlas en compartimentos especiales. Todo el proceso se controla desde el Falko, el barco que navega en la superficie.

Allí, un equipo de 25 investigadores de diversas áreas supervisa las imágenes en vivo y decide qué especímenes recolectar. Hasta ahora, se han capturado más de 400 muestras, incluyendo algunas que aún no han sido identificadas por la ciencia. Cuando el ROV regresa a la superficie, trae consigo las muestras que son analizadas directamente a bordo del barco.

La misión busca cartografiar el lecho del Mar Argentino y obtener datos de primera mano sobre el funcionamiento del ecosistema, la condición de la biodiversidad y el estado del suelo marino, además de evaluar el impacto de la actividad pesquera y la presencia de plásticos y microplásticos.

Parte del robot que recolecta muestras en el fondo del Mar Argentino.

“Lo que más me sorprendió es poder ver ejemplares vivos, in situ, que siempre los veíamos cuando los sacábamos con red pero no es lo mismo. Hay ejemplares que no se parecen a sí mismos, es increíble. Estamos sorprendidos por la diversidad que hay”, afirmó Lauretta.

Al concluir esta expedición, el Falko y el SuBastian se trasladarán a Uruguay para una nueva investigación. Todo el material recolectado será analizado en laboratorios argentinos, con el fin de generar conocimiento detallado sobre el tema.

¿Hay exploración petrolera?

Mediante las redes sociales y personalidades relacionadas con el gobierno, como Daniel “Gordo Dan” Parisini, surgieron especulaciones sobre si la expedición podría generar información útil para la exploración de hidrocarburos submarinos. Sin embargo, uno de los científicos aclaró en la madrugada del jueves durante la transmisión en vivo que “el análisis de los sedimentos que estamos recolectando no está diseñado para detectar petróleo, ni ese es el propósito de esta misión”.

Parte del robot que recolecta muestras en el fondo del Mar Argentino.

“Nuestro interés es despertar interés, curiosidad y consciencia de los recursos naturales marinos y que la gente los aprecie”, destacó Lauretta. No obstante, los datos recabados podrían ser utilizados en futuros estudios ambientales vinculados a eventuales proyectos de extracción petrolera en el mar. La precisión y el nivel de detalle de las imágenes y muestras obtenidas ofrecen una visión clara de la fauna y la diversidad que conforman el ecosistema marino argentino.

Botas y bolsas de plástico

Uno de los propósitos centrales de la exploración del cañón submarino es cuantificar la cantidad de microplásticos (partículas diminutas) presentes en el Mar Argentino, así como evaluar la presencia de residuos sólidos. Los datos sobre microplásticos se podrán obtener tras el análisis detallado de las muestras recolectadas. Sin embargo, el ROV SuBastian ya ha detectado algunos objetos alarmantes, como una bota y una bolsa plástica con inscripciones en chino.

Imágenes del fondo del Mar Argentino.

Aunque aún es prematuro sacar conclusiones definitivas, los especialistas creen que estos materiales provienen de embarcaciones pesqueras, tanto nacionales como internacionales. En términos generales, debido al movimiento de las olas y a la falta de supervisión, desechos terminan siendo arrojados al mar, llegando en ocasiones a las playas argentinas o incluso a profundidades de varios miles de metros.