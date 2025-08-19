Los precios mayoristas tuvieron una aceleración en julio: subieron 2,8%

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025.

En julio, los precios mayoristas tuvieron un incremento del 2,8% , lo que marcó un aumento de 1,2 puntos porcentuales en comparación con junio, mes que había cerrado en 1,6% . De esta manera, el acumulado desde el inicio del año refleja una suba del 12,3% , mientras que en el período interanual el avance llega al 20,9% .

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró en julio esa variación como resultado de un crecimiento del 2,8% en los bienes de producción local y de un alza del 5,8% en los importados , de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC .

Dentro del conjunto de productos fabricados en el país, los sectores que más influyeron en el comportamiento del indicador fueron: Agropecuarios (0,46%) , Químicos y sustancias afines (0,42%) , Combustibles refinados (0,42%) , Automóviles, carrocerías y repuestos (0,26%) , además de Alimentos y bebidas (0,14%) .

El INDEC elabora tres indicadores distintos vinculados a la evolución de los precios mayoristas. Durante julio, los resultados fueron los siguientes:

Los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio y acumularon un alza de 12,3% en lo que va del año.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que refleja las variaciones en los valores a los que productores e importadores comercializan en el mercado local, considerando los impuestos, presentó en ese mes un incremento del 2,8% y acumuló en el último año un aumento del 20,9%.

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) —que se calcula sobre la misma base que el IPIM pero sin contemplar la carga impositiva— marcó en julio una suba del 12,4% y un crecimiento interanual del 20,1%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mide las modificaciones en los valores de la producción nacional sin incluir tributos. En julio, este indicador reflejó un incremento del 3%, mientras que en la comparación interanual alcanzó un avance del 21,4%.

Este fue el dato de inflación de julio 2025, según el INDEC.

En cuanto a la inflación, el organismo estadístico señaló que en julio se ubicó en el 1,9%, acumulando en los primeros siete meses del 2025 un aumento del 17,3%. El registro mensual mostró un leve repunte respecto a junio, con una aceleración de 0,3 puntos porcentuales.

En la comparación anual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento del 36,6%, lo que representa quince meses seguidos de moderación respecto al mismo período del año previo.

Los productos primarios aumentaron 2,1% en julio.

Durante julio, el rubro con mayor crecimiento fue Recreación y cultura, con un 4,8%, impulsado por la temporada de vacaciones de invierno y la actividad turística. En segundo lugar se ubicó Transporte, que avanzó un 2,8% debido a los aumentos en las tarifas de colectivos y subtes, así como en los costos vinculados al uso de equipos de transporte personal.