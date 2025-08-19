martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 20:32
Economía.

Los precios mayoristas tuvieron una aceleración en julio: subieron 2,8%

Llevan un alza de 12,3% en 2025. Esta cifra que se completa con los datos de julio tiene su explicación en la suba de productos nacionales e importados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025.

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025.

En julio, los precios mayoristas tuvieron un incremento del 2,8%, lo que marcó un aumento de 1,2 puntos porcentuales en comparación con junio, mes que había cerrado en 1,6%. De esta manera, el acumulado desde el inicio del año refleja una suba del 12,3%, mientras que en el período interanual el avance llega al 20,9%.

Lee además
argentinos invaden paraguay para hacer compras: precios hasta 75% mas baratos
Turismo.

Argentinos invaden Paraguay para hacer compras: precios hasta 75% más baratos
Boom de compras en Paraguay: celulares, televisores y ropa a mitad de precio
Economía.

Compras baratas en la frontera: ¿por qué conviene Paraguay antes que Chile o Bolivia?

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró en julio esa variación como resultado de un crecimiento del 2,8% en los bienes de producción local y de un alza del 5,8% en los importados, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC.

El aumento de los precios mayoristas en julio 2025, según el INDEC.

Los sectores que más influyeron

Dentro del conjunto de productos fabricados en el país, los sectores que más influyeron en el comportamiento del indicador fueron: Agropecuarios (0,46%), Químicos y sustancias afines (0,42%), Combustibles refinados (0,42%), Automóviles, carrocerías y repuestos (0,26%), además de Alimentos y bebidas (0,14%).

Cuál fue el aumento de los precios mayoristas en julio de 2025

El INDEC elabora tres indicadores distintos vinculados a la evolución de los precios mayoristas. Durante julio, los resultados fueron los siguientes:

Los precios mayoristas aumentaron 2,8% en julio y acumularon un alza de 12,3% en lo que va del año.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que refleja las variaciones en los valores a los que productores e importadores comercializan en el mercado local, considerando los impuestos, presentó en ese mes un incremento del 2,8% y acumuló en el último año un aumento del 20,9%.

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) —que se calcula sobre la misma base que el IPIM pero sin contemplar la carga impositiva— marcó en julio una suba del 12,4% y un crecimiento interanual del 20,1%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mide las modificaciones en los valores de la producción nacional sin incluir tributos. En julio, este indicador reflejó un incremento del 3%, mientras que en la comparación interanual alcanzó un avance del 21,4%.

Este fue el dato de inflación de julio 2025, según el INDEC.

En cuanto a la inflación, el organismo estadístico señaló que en julio se ubicó en el 1,9%, acumulando en los primeros siete meses del 2025 un aumento del 17,3%. El registro mensual mostró un leve repunte respecto a junio, con una aceleración de 0,3 puntos porcentuales.

En la comparación anual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento del 36,6%, lo que representa quince meses seguidos de moderación respecto al mismo período del año previo.

Los productos primarios aumentaron 2,1% en julio.

Durante julio, el rubro con mayor crecimiento fue Recreación y cultura, con un 4,8%, impulsado por la temporada de vacaciones de invierno y la actividad turística. En segundo lugar se ubicó Transporte, que avanzó un 2,8% debido a los aumentos en las tarifas de colectivos y subtes, así como en los costos vinculados al uso de equipos de transporte personal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentinos invaden Paraguay para hacer compras: precios hasta 75% más baratos

Compras baratas en la frontera: ¿por qué conviene Paraguay antes que Chile o Bolivia?

Casi la mitad de las compras de alimentos en supermercados se hacen con tarjeta de crédito

Por las constantes subas del combustible, las multas en Jujuy se actualizarán cada 15 días

Día del Niño en Jujuy: los juguetes más buscados y sus precios

Lo que se lee ahora
El Cuerpo Médico Forense entregó el análisis de las primeras 20 históricas clínicas (Fuente Infobae)
Suman nuevas pruebas.

Fentanilo contaminado: el peritaje oficial dice que incidió en 12 muertes de las 20 peritadas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Matías Jurado. video
Crimen.

Un vecino reveló detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel