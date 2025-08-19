martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 15:29
Suman nuevas pruebas.

Fentanilo contaminado: el peritaje oficial dice que incidió en 12 muertes de las 20 peritadas

Primer informe forense dice que en 12 de 20 historias peritadas, el fentanilo adulterado fue factor concausal. Hasta el momento hay sobre 100 bajo estudio.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Cuerpo Médico Forense entregó el análisis de las primeras 20 históricas clínicas (Fuente Infobae)

Peritos explicaron el tipo de nexo entre las muertes, sus enfermedades de base y el fentanilo contaminado

La pericia vincula los cuadros infecciosos con el lote 31202 (elaborado el 18/12/2024) y con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, halladas tanto en ampollas como en pacientes, según estudios del Malbrán y documentación técnica incorporada al expediente.

El CMF clasificó los casos en tres categorías: sin nexo causal directo (ninguno en esta tanda), nexo concausal (12, donde el fentanilo adulterado agravó la condición y contribuyó a la muerte) y fortuito (4). Otros 4 expedientes quedaron no clasificables por documentación pendiente o inconsistencias de fechas.

Las 20 historias clínicas corresponden a centros como el Hospital Italiano de La Plata, el Clemente Álvarez de Rosario, el Italiano de Rosario, el Dupuytren, el Sanatorio Parque (Rosario y Entre Ríos) y el Cullen de Santa Fe, entre otros. La causa tramita ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

En el plano nacional, la crisis sanitaria registra 87 muertes confirmadas y un techo estimado de hasta 96 fallecimientos bajo investigación, según reportes recientes de medios internacionales y de la propia causa.

Qué dice la pericia sobre el fentanilo contaminado

El Centro de Asistencia Judicial Federal recibió, a fines de mayo, los exámenes de autopsia de 20 pacientes que se cree que murieron tras ser tratados con fentanilo contaminado en distintos hospitales del país.

Con la documentación, los peritos analizaron caso por caso para determinar si los fallecimientos o complicaciones graves podían vincularse con el suministro del opioide.

La conclusión fue que en la mayoría de los fallecimientos, la infección bacteriana actuó como un factor “concausal”.

  • Nexo concausal: 11 casos. La infección no fue la única causa de la muerte, pero sí un factor clave que agravó el estado clínico y aceleró el fallecimiento.
  • Nexo fortuito: 5 casos. La bacteria estuvo presente, pero los pacientes tenían condiciones tan graves (como politraumatismos o cáncer avanzado) que la infección no cambió el curso fatal.
  • Nexo directo: no se identificaron casos en los que la bacteria fuera la única causa de la muerte.

¿Qué sigue en la investigación?

Esta semana el juzgado recibirá pericias clave del Malbrán y los “batch records” (registros de producción) del lote, insumos que podrían definir nuevas medidas procesales e imputaciones. A la par, continuar á la revisión del resto de las historias clínicas hasta completar el centenar en análisis.

La pesquisa ya tiene 24 personas bajo sospecha por su presunto rol en la elaboración, control y distribución; sobre varios rigen medidas como inhibiciones, embargos y restricciones migratorias. La calificación legal podría ajustarse cuando se consoliden las pericias bacteriológicas y documentales.

En síntesis: el primer corte pericial no probó causalidad directa, pero sí estableció concausalidad en la mayoría de los casos revisados. El número provisorio de víctimas mortales asciende a 87 (con proyección a 100), y los próximos pasos —pericias del Malbrán y registros de fabricación— serán decisivos para fijar responsabilidades y el alcance penal del escándalo.

