miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 09:08
Salud.

Fentanilo contaminado: ¿Se registraron casos en Jujuy?

Desde el Ministerio de Salud de Jujuy informaron cuál es la situación en la provincia sobre los casos de fentanilo contaminado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Fentanilo (1)
Fentanilo contaminado.
Fentanilo contaminado: ¿Hay casos en Jujuy?

En diálogo con nuestro medio, el ministro de Salud, Gustavo Bohuid, confirmó que en Jujuy "no hay casos de fentanilo". En ese sentido, el funcionario acotó que hasta la fecha "no hubo casos reportados en el sistema privado".

Fentanilo contaminado: detalles del nuevo reporte

  • Se registraron 3 casos en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa.

  • Un nuevo fallecimiento en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba.

  • 7 víctimas en el Instituto de Diagnóstico de Santa Fe.

  • 9 fallecidos en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca

Sobre los 9 casos de Bahía Blanca, el juzgado pone un asterisco: aunque todos los pacientes estaban en terapia intensiva y fueron tratados con el lote contaminado, faltan confirmar resultados de hemocultivos que permitan relacionar directamente las bacterias encontradas en el fármaco —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— con los pacientes.

Desde la justicia se sospecha que pueda existir una cifra negra de casos no registrados, al investigar si el total del fármaco ingresado fue realmente aplicado o si parte se desvió al mercado informal. Asimismo, ya hay 24 personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que tienen prohibido salir del país como medida precaucional.

Fentanilo (2)

Qué es el fentanilo contaminado

El fentanilo contaminado se refiere a un lote de fentanilo (un potente analgésico y anestésico que es mucho más fuerte que la morfina y utilizado principalmente en hospitales) que ha sido encontrado con contaminación microbiana, específicamente bacterias como Klebsiella pneumoniae productora de metalobetalactamasa (MBL) y Ralstonia pickettii. Esta contaminación ocurrió en ampollas de solución inyectable de fentanilo que deberían ser estériles.

El problema se debe a fallas en la cadena de control de calidad durante la producción, lo que permitió que ampollas selladas y etiquetadas de forma legal ingresaran contaminadas en el sistema sanitario, poniendo en riesgo la salud pública y la vida de los pacientes vulnerables que recibieron estos medicamentos. Además, se ha alertado que el fentanilo también está entrando al país por contrabando, mezclado con otras sustancias, lo que aumenta el peligro.

En ese sentido, el medicamento controlado y usado para anestesia en hospitales fue distribuido con bacterias peligrosas dentro de las ampollas, causando muertes y una crisis sanitaria debido a las fallas en el control de calidad de su fabricación y distribución.

