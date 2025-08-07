jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 12:02
País.

Fentanilo contaminado: 68 muertes y un pedido en el Congreso para investigar el caso

La Justicia confirmó 20 muertes adicionales por fentanilo contaminado, con lo que ya suman 68 fallecimientos confirmados y múltiples infectados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fentanilo contaminado: la justicia investiga 20 nuevas muertes y la cifra de fallecidos asciende a 74. &nbsp;

Fentanilo contaminado: la justicia investiga 20 nuevas muertes y la cifra de fallecidos asciende a 74.

 

Lee además
Fentanilo contaminado: la justicia investiga 20 nuevas muertes y la cifra de fallecidos asciende a 74.  
País.

La justicia investiga 20 nuevas muertes por fentanilo contaminado
Fentanilo.
Importante.

¿Qué es el fentanilo, para qué sirve y por qué su uso puede ser grave?

Estas muertes no habían sido notificadas al sistema sanitario nacional (SISA) y quedaron fuera de los registros oficiales hasta que fueron detectadas por investigadores judiciales, al cruzar historias clínicas y rutas de distribución del fármaco contaminado.

El producto en cuestión fue elaborado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. Se detectó la presencia de bacterias multiresistentes —Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae— en ampollas del medicamento utilizado en hospitales y clínicas.

La amplitud del brote ya alcanza diversas provincias: se incluyen casos vinculados a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. La investigación continúa abierta ante la posibilidad de que existan más víctimas aún no detectadas.

Equipos de salud y la Justicia han avanzado con medidas como la inhibición del laboratorio responsable, el bloqueo de los lotes contaminados y allanamientos en empresas distribuidoras. Sin embargo, los familiares convocan a justicia y respuestas, mientras suman más símbolos de dolor a esta crisis sanitaria sin precedentes.

El foco hoy está puesto en el lote 31202, un block de 154.530 ampollas fabricado por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., que fue prohibido por la ANMAT el 11 de marzo de este año, tras descubrirse que estaba infectado con bacterias letales como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Desde entonces, se calcula que más de 33 mil dosis fueron aplicadas a pacientes internados, muchos en terapia intensiva. Entre las víctimas hay adultos mayores, pacientes críticos, y el bebé recién nacido que aún pelea por su vida en Córdoba.

El avance de la causa en el fuero federal reveló que los responsables del laboratorio operaban en condiciones irregulares desde hacía años. El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación en La Plata, ya embargó a 24 personas.

El juzgado recupera las ampollas de fentanilo contaminado. También allanó dos veces los laboratorios investigados.

Qué pasó con el tema del fentanilo en el Congreso

En medio de una sesión cargada de proyectos que iban desde cuestiones sanitarias hasta temas económicos, la Cámara de Diputados finalmente no trató, por falta de quórum, la creación de una comisión investigadora para esclarecer cómo ingresó al sistema de salud un medicamento contaminado y quiénes deben hacerse cargo de lo ocurrido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La justicia investiga 20 nuevas muertes por fentanilo contaminado

¿Qué es el fentanilo, para qué sirve y por qué su uso puede ser grave?

Marcha de familiares de víctimas del fentanilo contaminado para exigir justicia

Duro mensaje de la Iglesia: "Somos custodios de los más pobres, no podemos desentendernos de los que sufren"

Javier Milei anunció que vetará el financiamiento universitario y los fondos al Hospital Garrahan

Lo que se lee ahora
Programa Hogar: quiénes acceden al beneficio en enero 2025
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel