Fentanilo contaminado: aumentan a 97 los muertos y se suman nuevos casos en 4 provincias

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó que la cifra de fallecidos por el lote adulterado de fentanilo se elevó de 76 a 97 víctimas mortales , tras los peritajes exhaustivos sobre más de 200 historias clínicas provenientes de todo el país. Esta escalada es catalogada por algunos como un “Cromañón sanitario”.

7 víctimas en el Instituto de Diagnóstico de Santa Fe .

Un nuevo fallecimiento en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba .

Se registraron 3 casos en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa .

Sobre estos 9 casos de Bahía Blanca, el juzgado pone un asterisco: aunque todos los pacientes estaban en terapia intensiva y fueron tratados con el lote contaminado, faltan confirmar resultados de hemocultivos que permitan relacionar directamente las bacterias encontradas en el fármaco — Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii — con los pacientes.

El lote cuestionado, el número 31.202 , fue fabricado por Laboratorios Ramallo S.A. , como productor exclusivo de HLB Pharma Group S.A. , con fecha de elaboración del 18 de diciembre de 2024.

El juzgado recupera las ampollas de fentanilo contaminado. También allanó dos veces los laboratorios investigados. Caso fentanilo contaminado.

Frente a la gravedad de la situación, Kreplak habilitó la feria judicial y ordenó pericias del Cuerpo Médico Forense para cotejar genéticamente los microorganismos detectados en las ampollas con los encontrados en los pacientes fallecidos y sobrevivientes.

El juez también solicitó el allanamiento de la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, donde ya falleció una segunda víctima, a fin de obtener historiales médicos completos desde el 1° de abril hasta el 8 de agosto.

Desde la justicia se sospecha que pueda existir una cifra negra de casos no registrados, al investigar si el total del fármaco ingresado fue realmente aplicado o si parte se desvió al mercado informal.

Asimismo, ya hay 24 personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que tienen prohibido salir del país como medida precaucional.