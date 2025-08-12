martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 17:46
País.

Fentanilo contaminado: aumentan a 97 los muertos y se suman nuevos casos en 4 provincias

La Justicia investiga el lote 31.202 y avanza con pericias forenses, allanamientos y medidas restrictivas contra los responsables.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Fentanilo contaminado: nuevo reporte

  • Se registraron 3 casos en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa.

  • Un nuevo fallecimiento en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba.

  • 7 víctimas en el Instituto de Diagnóstico de Santa Fe.

  • 9 fallecidos en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca

Sobre estos 9 casos de Bahía Blanca, el juzgado pone un asterisco: aunque todos los pacientes estaban en terapia intensiva y fueron tratados con el lote contaminado, faltan confirmar resultados de hemocultivos que permitan relacionar directamente las bacterias encontradas en el fármaco —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— con los pacientes.

El lote cuestionado, el número 31.202, fue fabricado por Laboratorios Ramallo S.A., como productor exclusivo de HLB Pharma Group S.A., con fecha de elaboración del 18 de diciembre de 2024.

El juzgado recupera las ampollas de fentanilo contaminado. También allanó dos veces los laboratorios investigados.
Frente a la gravedad de la situación, Kreplak habilitó la feria judicial y ordenó pericias del Cuerpo Médico Forense para cotejar genéticamente los microorganismos detectados en las ampollas con los encontrados en los pacientes fallecidos y sobrevivientes.

El juez también solicitó el allanamiento de la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, donde ya falleció una segunda víctima, a fin de obtener historiales médicos completos desde el 1° de abril hasta el 8 de agosto.

Desde la justicia se sospecha que pueda existir una cifra negra de casos no registrados, al investigar si el total del fármaco ingresado fue realmente aplicado o si parte se desvió al mercado informal.

Asimismo, ya hay 24 personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que tienen prohibido salir del país como medida precaucional.

