lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 10:48
Economía.

Casi la mitad de las compras de alimentos en supermercados se hacen con tarjeta de crédito

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un cambio significativo en los hábitos de consumo de los argentinos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
compras alimentos super

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un cambio histórico en los hábitos de consumo de los argentinos: por primera vez, el 46% de las compras de alimentos en supermercados se realizaron con tarjeta de crédito.

Lee además
Tras la suba del dólar, cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en la primera semana de agosto.
Economía.

Los alimentos que mas subieron en la primera semana de agosto tras la suba del dólar
El listado de alimentos que Harvard aconseja evitar para sumar años de vida.
Salud y alimentos.

Según Harvard, esta es la lista de alimentos a seguir para sumar años de vida

Según los especialistas, este récord refleja el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la creciente necesidad de financiar gastos básicos.

El analista económico del CEPA, Martín Epstein, explicó que este dato se enmarca en un contexto de suba de precios y devaluación. En declaraciones radiales, cuestionó la afirmación del presidente de que el aumento del dólar a principios de agosto no impactaría en el valor de los alimentos. “Ya hay varias consultoras que relevan un aumento de precios muy significativo, sobre todo en alimentos, en la primera semana de agosto”, sostuvo.

Epstein precisó que los comercios registraron incrementos de entre el 3,5% y el 9%, según el rubro, y advirtió que, aunque la inflación se estabilizó en niveles mensuales del 1,5% al 2%, podría repuntar. Citando al economista Orlando Ferreres, proyectó que la inflación de agosto podría superar el 2,5% y llegar hasta el 3,5%, dependiendo de la evolución del tipo de cambio. “Si el gobierno logra controlar la presión sobre el dólar, podrá contener mejor la inflación. Si no, el impacto sobre los precios será inevitable”, agregó.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé una inflación nacional del 1,8% en julio, pero las consultoras coinciden en que el salto de más del 13% del dólar el mes pasado podría trasladarse con más fuerza a los precios en agosto, presionando sobre el consumo y reforzando la tendencia al uso del crédito para la compra de alimentos.

image

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en la primera semana de agosto

Luego de que el dólar oficial avanzara 14% en julio, varias alimenticias y empresas de consumo masivo comenzaron a enviar listas de precios con aumentos a los supermercados. Aunque el traslado a góndolas de la suba del tipo de cambio es acotado, se registró una aceleración en alimentos y bebidas durante la primera semana de agosto.

Los aumentos más importantes se observaron en verduras (5%), carnes (3,9%), frutas y productos de panificación, cereales y pastas (3,1%), seguido por comidas listas para llevar (0,8%).

En contraposición, se registró bajas en productos lácteos y huevos (-2,2%), aceites (-2,1%), azúcar, miel, dulces y cacao (-0,7%) y condimientos y otros productos alimenticios (-0,4%).

alimentos que aumentaron grafico

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los alimentos que mas subieron en la primera semana de agosto tras la suba del dólar

Según Harvard, esta es la lista de alimentos a seguir para sumar años de vida

Las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

Sorteo del Quini 6: ¿De dónde son los ganadores y cuántos millones recibieron?

Qué planetas están alineados hoy y cómo verlos

Lo que se lee ahora
Quini 6: de dónde son y cuántos millones se llevaron los ganadores de este domingo 10 de agosto.
Quiniela.

Sorteo del Quini 6: ¿De dónde son los ganadores y cuántos millones recibieron?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Receta del flan de la abuela.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel