Casi la mitad de las compras de alimentos en supermercados se hacen con tarjeta de crédito

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un cambio histórico en los hábitos de consumo de los argentinos: por primera vez, el 46% de las compras de alimentos en supermercados se realizaron con tarjeta de crédito.

Según los especialistas, este récord refleja el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la creciente necesidad de financiar gastos básicos.

El analista económico del CEPA, Martín Epstein, explicó que este dato se enmarca en un contexto de suba de precios y devaluación. En declaraciones radiales, cuestionó la afirmación del presidente de que el aumento del dólar a principios de agosto no impactaría en el valor de los alimentos. “Ya hay varias consultoras que relevan un aumento de precios muy significativo, sobre todo en alimentos, en la primera semana de agosto”, sostuvo.

Epstein precisó que los comercios registraron incrementos de entre el 3,5% y el 9%, según el rubro, y advirtió que, aunque la inflación se estabilizó en niveles mensuales del 1,5% al 2%, podría repuntar. Citando al economista Orlando Ferreres, proyectó que la inflación de agosto podría superar el 2,5% y llegar hasta el 3,5%, dependiendo de la evolución del tipo de cambio. “Si el gobierno logra controlar la presión sobre el dólar, podrá contener mejor la inflación. Si no, el impacto sobre los precios será inevitable”, agregó.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé una inflación nacional del 1,8% en julio, pero las consultoras coinciden en que el salto de más del 13% del dólar el mes pasado podría trasladarse con más fuerza a los precios en agosto, presionando sobre el consumo y reforzando la tendencia al uso del crédito para la compra de alimentos.

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en la primera semana de agosto

Luego de que el dólar oficial avanzara 14% en julio, varias alimenticias y empresas de consumo masivo comenzaron a enviar listas de precios con aumentos a los supermercados. Aunque el traslado a góndolas de la suba del tipo de cambio es acotado, se registró una aceleración en alimentos y bebidas durante la primera semana de agosto.

Los aumentos más importantes se observaron en verduras (5%), carnes (3,9%), frutas y productos de panificación, cereales y pastas (3,1%), seguido por comidas listas para llevar (0,8%).

En contraposición, se registró bajas en productos lácteos y huevos (-2,2%), aceites (-2,1%), azúcar, miel, dulces y cacao (-0,7%) y condimientos y otros productos alimenticios (-0,4%).