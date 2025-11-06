Diputados aprobaron la aplicación del Protocolo Código Mariposa: de qué se trata

En la Legislatura se desarrolló este jueves 6 de noviembre, la 1 0 Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados , encuentro donde se aprobaron iniciativas y declaraciones de interés, agenda centrada en proyectos de salud, educación y transporte. Presidió Fabián Tejerina y contó con 41 diputados .

Se trataron los despachos de comisión incorporados al orden del día y se dio lectura al listado de proyectos de ley que tomaron estado parlamentario, los cuales fueron girados a las comisiones correspondientes para su análisis.

Se debatió primero y luego aprobó por unanimidad, la aplicación del Protocolo Código Mariposa en el Ámbito de la Salud Pública y Privada, Ley N° 6482. Gisel Bravo destacó que significará un gran avance en el trato digno y humanizado a todas las madres y familiares que atraviesan por el duelo de la pérdida de un bebe .

El proyecto tiene dos medidas asistenciales para garantizar un abordaje sensible, respetuoso y empático: la primera colocar un distintivo consistente en una mariposa de color morado en la puerta de la habitación del paciente y en su expediente o historia clínica.

El distintivo servirá para alertar al personal de salud y guiar la atención hacia un enfoque de extrema sensibilidad y respeto, evitando comentarios o preguntas desafortunadas que puedan intensificar el sufrimiento de los padres o familiares.

La segunda medida es acondicionar una habitación específica, también identificada con el Símbolo Mariposa, que garantice un espacio privado y de contención para la persona gestante, madre, padre y su familia, evitando el encuentro con otros recién nacidos o situaciones que puedan intensificar el proceso de duelo.

Las medidas requerirán siempre el previo consentimiento informado de la persona gestante, madre, padre o familiar responsable, tras recibir información clara y precisa sobre las mismas. Se garantizará la autonomía de la voluntad, el derecho a la intimidad y a un trato digno y respetuoso.

Los otros proyectos de la sesión

En el orden del día se debatió la Modificación de la Ley 6059 de Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor, la que fue aprobada por la mayoría de la Cámara y sancionada como Ley N 6478.

También se debatió la Segunda Adenda Ampliatoria del Convenio de Línea de Préstamos para Financiamiento Productivo con Subsidio de Tasa de Interés, celebrada entre la provincia de Jujuy y el Banco Macro S.A, tras el convenio suscripto en el año 2024.

Juan Brajcich explicó en un contexto complejo del país, se hacía necesario que el estado realice unos aportes en el desarrollo de la provincia, y en ese sentido fue suscripto el convenio que fue muy valorado por el sector productivo y que en extensión del tiempo requirió una primera adenda y que fue aprobado por esta Cámara.

Luego hubo un nuevo pedido que requerían extenderlo por 30 días más y había quedado pendiente de aprobación, ante lo cual subrayó que esto concluyó el 31 de julio de este año. Se aprobó por mayoría, y se sancionó como Ley N 6479.

Se sumó también al debate y se aprobó la Adhesión a la Ley Nacional N 27.575 Día de la Persona Donante de Órganos. El diputado Federico Manente señaló que esta iniciativa legislativa busca destacar la importancia de la donación de órganos.

Subrayó que a pesar de haber logrado un progreso sostenido en la donación de órganos en la provincia, se evidencia la necesidad de esta adhesión porque aún hay 121 pacientes jujeños que aguardan su posibilidad de ser trasplantados para poder seguir viviendo. El proyecto fue aprobado por la mayoría de la cámara, y sancionada como Ley N 6481.

En el ámbito educativo tuvo debate el proyecto de Imposición del Nombre Sierra de los Cobres a la Escuela Primaria N 331 de la localidad de Rumi Cruz, Departamento Cochinoca. Gustavo Arias explicó que es como homenaje al paisaje circundante que da identidad a la comunidad.

El nombre refleja la geografía característica de la zona, destacando la presencia de serranías y minerales que forman parte del acervo cultural y natural. El proyecto se aprobó por la mayoría y se sancionó como Ley N 6483.

Resoluciones y declaraciones de los Diputados

También se trataron los proyectos de resolución y de declaración, entre los que podemos citar al de repudio y preocupación por el grave hecho sufrido por el Concejal Walter Cardozo de la ciudad de Perico, así como la solicitud de citación a las autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy para brindar información sobre los incrementos en los coseguros.

La Cámara de Diputados declaró de Interés Legislativo la repatriación de los restos del Marqués de Yavi, Don Juan José Feliciano Fernández Campero y Pérez de Uriondo Martiarena, a realizarse el día 14 de noviembre del corriente año en la localidad de Yavi; así como también declaró de Interés Legislativo el 450 Aniversario de la fundación del Pueblo de Yavi, a celebrarse el día 18 de noviembre del corriente año.