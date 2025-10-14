martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 19:09
Salud.

117 jujeños esperan un trasplante: más del 75% de ellos necesitan un riñón

En el Día Mundial de la Donación de Órganos es importante reflexionar sobre este acto de amor que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Cada 14 de octubre, el mundo se une para reflexionar sobre un gesto que puede cambiarlo todo: la donación de órganos y tejidos. Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), 117 jujeños están inscriptos en lista de espera para trasplante.

Lee además
Profesionales médicos realizando una ablación de órganos (foto ilustrativa)
Salud.

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 42 ablaciones en Jujuy
Jujuy ya suma casi 50 operativos de donación de órganos en lo que va del 2025
Salud.

Jujuy ya suma casi 50 operativos de donación de órganos en lo que va del 2025

El 76,9% corresponde a trasplante renal (90 pacientes), lo que confirma que la patología renal es la principal demanda en la provincia. El segundo grupo por peso es el hepático, con 14 pacientes (11,9%).

Luego aparecen, con menor incidencia, las listas cardíaca (2; 1,7%), pulmonar (2; 1,7%) y renopancreática (1; 0,8%). En cuanto a tejidos, hay 4 personas a la espera de córneas (3,4%) y 4 de escleras (3,4%). Las restantes categorías (hepatorrenal, hepatopancreática, hepato-intestinal, cardiohepática, cardiopulmonar, cardiorrenal, pancreática, pancreointestinal e intestinal) no registran pacientes en esta consulta.

Donación de órganos (Foto ilustrativa)
Donaci&oacute;n de &oacute;rganos: 119 juje&ntilde;os esperan un trasplante.

Donación de órganos: 119 jujeños esperan un trasplante.

14 de octubre: Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

Cada 14 de octubre, el mundo se une para reflexionar sobre un gesto que puede cambiarlo todo: la donación de órganos, tejidos y trasplantes. Esta jornada tiene como objetivo promover la toma de conciencia y agradecer a quienes, con su decisión, ofrecen una segunda oportunidad de vida a otras personas. Detrás de cada trasplante hay una historia de esperanza, de familias que se animaron a decir “sí” en un momento difícil y de equipos médicos que trabajan para que ese acto solidario se transforme en vida.

En Argentina, según datos del INCUCAI, un solo donante puede salvar o mejorar la vida de hasta siete personas. Sin embargo, la lista de espera continúa siendo extensa: miles de pacientes dependen de que haya más personas dispuestas a donar.

donacion de organos.jpg
Donaci&oacute;n de &oacute;rganos.

Donación de órganos.

La donación puede ser de personas fallecidas con diagnóstico de muerte encefálica, que representan la gran mayoría de los casos, o de donantes vivos, que pueden donar un riñón o parte del hígado. En este último caso, los requisitos son estrictos y se exige un vínculo biológico o afectivo con el receptor, además de la aprobación judicial cuando se trata de trasplantes cruzados.

Cómo ser donante

Las personas interesadas pueden acercarse al CUCAIJUY (Güemes 1360, San Salvador de Jujuy) de lunes a viernes de 8 a 12 horas, llamar al (0388) 4221228, comunicarse al 0800 555 4628 (INCU) o ingresar al sitio web oficial: argentina.gob.ar/salud/incucai.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 42 ablaciones en Jujuy

Jujuy ya suma casi 50 operativos de donación de órganos en lo que va del 2025

Aumentó la cantidad de jujeños que necesitan un trasplante de órganos

En Jujuy, hay más de 33 mil personas que manifestaron no querer donar sus órganos

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 14 de octubre

Lo que se lee ahora
Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025. video
Televisión.

Quién ganó La Voz Argentina 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel