sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 08:37
Datos.

En Jujuy, hay más de 33 mil personas que manifestaron no querer donar sus órganos

En los últimos seis meses, aumentó la cantidad de jujeños que manifestó su negativa aunque también hay más que dieron el sí.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Donación de órganos.

Donación de órganos.

Lee además
Profesionales médicos realizaron una nueva ablación de órganos.
Salud.

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 34 ablaciones en Jujuy
Profesionales médicos realizando una ablación de órganos (foto ilustrativa)
Salud.

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 42 ablaciones en Jujuy

En marzo de este año, 52.803 personas habían manifestado su voluntad positiva de donar órganos en caso de fallecimiento, mientras que 32.842 lo habían rechazado. Los últimos números, actualizados a septiembre, indican que la cifra de quienes dieron el “sí” ascendió a 53.174, pero también se registran 32.901 jujeños que expresaron explícitamente que no desean ser donantes.

Donar permite el trasplante de tejidos, órganos o células humanas, considerado en muchos casos el único tratamiento posible para enfermedades graves congénitas, hereditarias o adquiridas. Sin embargo, el rechazo de una parte de la población plantea un desafío en la sensibilización y concientización sobre la importancia de este acto solidario.

ablacion de organos.jpg
La importancia de la donación de órganos.

La importancia de la donación de órganos.

En Argentina, la donación de órganos es obligatoria por ley, con una salvedad: todos los mayores de 18 años son considerados donantes salvo que hayan dejado constancia de su negativa. Esta normativa está contemplada en la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, vigente desde el 4 de agosto de 2018 y aprobada por unanimidad en el Congreso. La norma buscó facilitar y aumentar la cantidad de donantes y trasplantes en el país.

Aumentó la cantidad de jujeños que necesitan un trasplante de órganos

La lista de espera para un trasplante continúa en aumento en la provincia. Según datos del INCUCAI, en mayo de este año había 111 pacientes jujeños en espera. Al 4 de septiembre, la cifra ascendió a 121 personas.

Del total, 88 necesitan un trasplante renal, 1 renopancreático, 14 de hígado, 2 cardíacos, 2 pulmonares, 10 de córneas y 4 de escleras.

Cómo ser donante

Quienes deseen manifestar su voluntad afirmativa pueden acercarse a la sede de CUCAIJUY en Güemes 1360 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o comunicarse al teléfono 4221228. También está disponible la línea gratuita del INCUCAI (0800 555 4628 - INCU) o el sitio web oficial argentina.gob.ar/salud/incucai.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 34 ablaciones en Jujuy

Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 42 ablaciones en Jujuy

Jujuy ya suma casi 50 operativos de donación de órganos en lo que va del 2025

Aumentó la cantidad de jujeños que necesitan un trasplante de órganos

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Lo que se lee ahora
angelina armella morel es la representante de palpala por la fne 2025 video
Felicidades.

Angelina Armella Morel es la Representante de Palpalá por la FNE 2025

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que iba de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia.
Siniestro.

Pudo ser una tragedia: volcó un colectivo con 30 pasajeros

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025 video
Política.

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: Están angustiados y quebrados video
Crimen.

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel