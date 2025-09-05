viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 07:05
Empatía.

Aumentó la cantidad de jujeños que necesitan un trasplante de órganos

La donación de órganos le puede salvar la vida a quiénes sufren de alguna patología y que en ciertos casos, se encuentran al borde de la muerte.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Del total, 88 necesitan un trasplante renal, 1 renopancreático, 14 de hígado, 2 cardíacos, 2 pulmonares, 10 de córneas y 4 de escleras.

Trasplante de órganos
Donar órganos salva vidas.

Donar órganos salva vidas.

El trasplante de órganos, tejidos o células humanas es una de las formas de tratamiento más reconocidas y, en muchos casos, la única alternativa para salvar la vida de pacientes con enfermedades graves, hereditarias o adquiridas. Sin embargo, algunos fallecen esperando un donante, mientras que otros logran sobrevivir gracias a la solidaridad.

En Argentina, la donación de órganos es obligatoria por ley. La Ley 27.447, conocida como Ley Justina, establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes a menos que expresen lo contrario. La norma entró en vigencia en agosto de 2018 y fue aprobada por unanimidad en el Congreso, con el objetivo de incrementar el número de donantes y trasplantes en el país.

En Jujuy, desde que se implementó este sistema, 53.170 personas manifestaron su voluntad de donar sus órganos en caso de morir, mientras que 32.901 expresaron que no desean hacerlo.

Jujuy prepara una jornada especial por la donación de órganos
Es importante sumarse a la donación de órganos.

Es importante sumarse a la donación de órganos.

Cómo ser donante

Las personas interesadas pueden acercarse al CUCAIJUY (Güemes 1360, San Salvador de Jujuy) de lunes a viernes de 8 a 12 horas, llamar al (0388) 4221228, comunicarse al 0800 555 4628 (INCU) o ingresar al sitio web oficial: argentina.gob.ar/salud/incucai.

Jujuy ya suma casi 50 operativos de donación de órganos en 2025

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que en las últimas jornadas se concretó con éxito un nuevo operativo de donación de órganos en un establecimiento privado de la capital provincial, lo que eleva a 46 los procedimientos realizados en lo que va del año 2025.

Esta cifra refleja un trabajo constante y articulado en el ámbito de la salud pública y privada, con el objetivo de aumentar las oportunidades de trasplante para pacientes que atraviesan enfermedades en estado crítico.

