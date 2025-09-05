Aumentó la cantidad de jujeños que necesitan un trasplante de órganos

La lista de espera para un trasplante continúa en aumento en la provincia. Según datos del INCUCAI, en mayo de este año había 111 pacientes jujeños en espera. Al 4 de septiembre, la cifra ascendió a 121 personas.
Del total, 88 necesitan un trasplante renal, 1 renopancreático, 14 de hígado, 2 cardíacos, 2 pulmonares, 10 de córneas y 4 de escleras.
El trasplante de órganos, tejidos o células humanas es una de las formas de tratamiento más reconocidas y, en muchos casos, la única alternativa para salvar la vida de pacientes con enfermedades graves, hereditarias o adquiridas. Sin embargo, algunos fallecen esperando un donante, mientras que otros logran sobrevivir gracias a la solidaridad.
En Argentina, la donación de órganos es obligatoria por ley. La Ley 27.447, conocida como Ley Justina, establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes a menos que expresen lo contrario. La norma entró en vigencia en agosto de 2018 y fue aprobada por unanimidad en el Congreso, con el objetivo de incrementar el número de donantes y trasplantes en el país.
En Jujuy, desde que se implementó este sistema, 53.170 personas manifestaron su voluntad de donar sus órganos en caso de morir, mientras que 32.901 expresaron que no desean hacerlo.
Las personas interesadas pueden acercarse al CUCAIJUY (Güemes 1360, San Salvador de Jujuy) de lunes a viernes de 8 a 12 horas, llamar al (0388) 4221228, comunicarse al 0800 555 4628 (INCU) o ingresar al sitio web oficial: argentina.gob.ar/salud/incucai.
El Ministerio de Salud de Jujuy informó que en las últimas jornadas se concretó con éxito un nuevo operativo de donación de órganos en un establecimiento privado de la capital provincial, lo que eleva a 46 los procedimientos realizados en lo que va del año 2025.
Esta cifra refleja un trabajo constante y articulado en el ámbito de la salud pública y privada, con el objetivo de aumentar las oportunidades de trasplante para pacientes que atraviesan enfermedades en estado crítico.
