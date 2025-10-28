martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 10:01
Política.

¿Cuándo asumen los nuevos senadores y diputados?

Así quedó la renovación de bancas en Diputados y Senado tras el 26 de octubre. El detalle de los plazos establecidos por el Código Electoral Nacional.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores tras las Elecciones 2025. &nbsp;

Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores tras las Elecciones 2025.

 

Los senadores y diputados electos en las elecciones de 2025 ya cuentan con un calendario definido para asumir sus cargos. En un año crucial, conocer la fecha de incorporación resulta esencial tanto para los votantes como para los partidos políticos y las instituciones estatales.

Lee además
Elecciones 2025 en Jujuy: cómo funcionó la Boleta Única de Papel
Votación.

Elecciones 2025: qué les pareció a los jujeños la Boleta Única de Papel
Foto archivo.
Jujuy.

Elecciones 2025: este martes comienza el escrutinio definitivo

Aunque en estas elecciones no se renovará la presidencia, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños), lo que influye directamente en la capacidad de gobierno.

Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores tras las Elecciones 2025.

La Constitución Nacional establece un cronograma que, salvo cambios importantes, se mantiene desde 1916: cada dos años, los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes ejercerán funciones durante cuatro o seis años, dependiendo de la cámara.

Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores

El período legislativo arranca el 10 de diciembre, misma fecha en la que en años de elecciones presidenciales se produce la renovación del Ejecutivo, simbolizando así la transferencia ordenada del poder. Esta costumbre fortalece la estabilidad institucional y refuerza la continuidad de la práctica democrática.

Por otra parte, la Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió el calendario oficial que detalla los momentos centrales del proceso: cierre y difusión de padrones, presentación de candidaturas, campaña electoral, veda y conteo de votos.

Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores.

De acuerdo con el calendario electoral, los resultados preliminares se darán a conocer el domingo 26 de octubre a partir de las 21, siempre que se haya computado al menos un 25% de las mesas a nivel nacional, cumpliendo con las normas de transparencia establecidas por la Ley 26.215.

Además, es importante recordar que los legisladores actuales finalizarán su mandato el 10 de diciembre, fecha en la que se realizará la sesión preparatoria en cada cámara. Durante esa jornada se tomará juramento a los nuevos parlamentarios, se elegirán las autoridades y se organizarán los bloques para el próximo período legislativo.

Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025.
Cuánta gente votó en las elecciones legislativas 2025 en la Argentina.

Cuánta gente votó en las elecciones legislativas 2025 en la Argentina.

Los plazos para los nuevos diputados y senadores

Los tiempos y fechas del proceso electoral están regulados por la Ley 19.945 (Código Electoral Nacional) y respaldados por la tradición parlamentaria. A continuación, se detallan los momentos clave del calendario:

  • 10 de diciembre, a las 10: jura de los diputados y senadores electos ante cada cuerpo legislativo.
  • 12.00: elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados.
  • 13.00: sesión especial del Senado para ratificar a su presidenta provisional y secretarios.
  • 14.00: firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos.
  • 1 de marzo de 2026: apertura de sesiones ordinarias con la nueva conformación.

Cuando se presentan empates o controversias, la CNE puede otorgar diplomas provisionales, mientras que el Congreso define la situación a través de la Comisión de Poderes, asegurando que no queden escaños sin ocupar.

Elecciones 2025.
Elecciones 2025 (foto ilustrativa).

Elecciones 2025 (foto ilustrativa).

Habitualmente, la sesión preparatoria se transmite por la cadena oficial y medios del parlamento, fortaleciendo la transparencia y el respeto a las prácticas republicanas.

Cuántos diputados y senadores se renuevan este 26 de octubre

El 26 de octubre de 2025 se celebrarán las elecciones legislativas de medio término, destinadas a la renovación de:

  • 127 diputados nacionales (mandato 2025-2029).
  • 24 senadores nacionales de las provincias de CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego (mandato 2025-2031).
Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel
Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel

Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel

Los comicios se llevarán a cabo en toda la Argentina, bajo la vigilancia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el Comando General Electoral. Además de los cargos nacionales, varias provincias realizarán votaciones locales simultáneas, lo que aumentará tanto la participación ciudadana como la complejidad logística.

Los resultados finales se publicarán dentro de los diez días hábiles siguientes, una vez que los juzgados federales con competencia electoral completen el escrutinio definitivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: qué les pareció a los jujeños la Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: este martes comienza el escrutinio definitivo

Después de las Elecciones, el riesgo país cerró en 708

Qué porcentaje del padrón votó

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Lo que se lee ahora
Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley.
Política.

Así es el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro.
Sociedad.

Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Licencia de conducir.  video
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel