¿Cuándo asumen los nuevos senadores y diputados?

Los senadores y diputados electos en las elecciones de 2025 ya cuentan con un calendario definido para asumir sus cargos. En un año crucial , conocer la fecha de incorporación resulta esencial tanto para los votantes como para los partidos políticos y las instituciones estatales .

Aunque en estas elecciones no se renovará la presidencia , se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños), lo que influye directamente en la capacidad de gobierno .

La Constitución Nacional establece un cronograma que, salvo cambios importantes , se mantiene desde 1916 : cada dos años, los ciudadanos eligen a sus representantes , quienes ejercerán funciones durante cuatro o seis años , dependiendo de la cámara .

El período legislativo arranca el 10 de diciembre , misma fecha en la que en años de elecciones presidenciales se produce la renovación del Ejecutivo , simbolizando así la transferencia ordenada del poder . Esta costumbre fortalece la estabilidad institucional y refuerza la continuidad de la práctica democrática .

Por otra parte, la Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió el calendario oficial que detalla los momentos centrales del proceso: cierre y difusión de padrones, presentación de candidaturas, campaña electoral, veda y conteo de votos.

Cuándo asumen los nuevos diputados y senadores.

De acuerdo con el calendario electoral, los resultados preliminares se darán a conocer el domingo 26 de octubre a partir de las 21, siempre que se haya computado al menos un 25% de las mesas a nivel nacional, cumpliendo con las normas de transparencia establecidas por la Ley 26.215.

Además, es importante recordar que los legisladores actuales finalizarán su mandato el 10 de diciembre, fecha en la que se realizará la sesión preparatoria en cada cámara. Durante esa jornada se tomará juramento a los nuevos parlamentarios, se elegirán las autoridades y se organizarán los bloques para el próximo período legislativo.

Los plazos para los nuevos diputados y senadores

Los tiempos y fechas del proceso electoral están regulados por la Ley 19.945 (Código Electoral Nacional) y respaldados por la tradición parlamentaria. A continuación, se detallan los momentos clave del calendario:

10 de diciembre, a las 10: jura de los diputados y senadores electos ante cada cuerpo legislativo.

12.00: elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados.

13.00: sesión especial del Senado para ratificar a su presidenta provisional y secretarios.

14.00: firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos.

1 de marzo de 2026: apertura de sesiones ordinarias con la nueva conformación.

Cuando se presentan empates o controversias, la CNE puede otorgar diplomas provisionales, mientras que el Congreso define la situación a través de la Comisión de Poderes, asegurando que no queden escaños sin ocupar.

Habitualmente, la sesión preparatoria se transmite por la cadena oficial y medios del parlamento, fortaleciendo la transparencia y el respeto a las prácticas republicanas.

Cuántos diputados y senadores se renuevan este 26 de octubre

El 26 de octubre de 2025 se celebrarán las elecciones legislativas de medio término, destinadas a la renovación de:

127 diputados nacionales (mandato 2025-2029).

24 senadores nacionales de las provincias de CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego (mandato 2025-2031).

Los comicios se llevarán a cabo en toda la Argentina, bajo la vigilancia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el Comando General Electoral. Además de los cargos nacionales, varias provincias realizarán votaciones locales simultáneas, lo que aumentará tanto la participación ciudadana como la complejidad logística.

Los resultados finales se publicarán dentro de los diez días hábiles siguientes, una vez que los juzgados federales con competencia electoral completen el escrutinio definitivo.