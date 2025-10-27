Después de las Elecciones, el riesgo país cerró en 708

Riesgo país.

El índice de riesgo país de Argentina se desplomó más de 400 puntos hasta ubicarse en 708 puntos, un mínimo desde agosto. El viernes anterior a las elecciones legislativas cerró en 1.081, lo que representa una baja de 373 unidades.

El mercado celebró la victoria oficialista de Javier Milei, reflejada en una jornada bursátil histórica: el índice S&P Merval ganó 21,8 % en pesos y alrededor de 30,8 % en dólares. En Wall Street, las acciones argentinas (ADR) escalaron hasta un 48,1 % y los bonos soberanos alcanzaron alzas de hasta 24,3 %.

El efecto combinado del triunfo electoral y la expectativa de reformas estructurales generó un marcado cambio de ánimo en los inversores: “Un mercado pasado de pesimismo cambió totalmente su tinte y hoy muestra subas en activos de renta fija entre 15 % y 25 %”, indicó un analista de IOL Inversiones.

Analistas coinciden en que la caída del riesgo país refleja la percepción de un escenario con mayor gobernabilidad y posibilidad de implementar reformas clave en lo tributario, laboral y energético.

En el segmento cambiario, el dólar mayorista llegó a cotizar cerca de $1.350 en niveles mínimos y cerró la jornada en $1.435, mientras la cotización minorista finalizó en $1.460, con una baja del 3,6 %.

