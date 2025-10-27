lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 21:06
Economía.

Después de las Elecciones, el riesgo país cerró en 708

Tras el triunfo del gobierno de Javier Milei, el indicador de riesgo país cayó 373 unidades y los ADR argentinos en Wall Street y los bonos soberanos registraron fuertes subas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Riesgo país.

Riesgo país.

El mercado celebró la victoria oficialista de Javier Milei, reflejada en una jornada bursátil histórica: el índice S&P Merval ganó 21,8 % en pesos y alrededor de 30,8 % en dólares. En Wall Street, las acciones argentinas (ADR) escalaron hasta un 48,1 % y los bonos soberanos alcanzaron alzas de hasta 24,3 %.

El efecto combinado del triunfo electoral y la expectativa de reformas estructurales generó un marcado cambio de ánimo en los inversores: “Un mercado pasado de pesimismo cambió totalmente su tinte y hoy muestra subas en activos de renta fija entre 15 % y 25 %”, indicó un analista de IOL Inversiones.

Analistas coinciden en que la caída del riesgo país refleja la percepción de un escenario con mayor gobernabilidad y posibilidad de implementar reformas clave en lo tributario, laboral y energético.

En el segmento cambiario, el dólar mayorista llegó a cotizar cerca de $1.350 en niveles mínimos y cerró la jornada en $1.435, mientras la cotización minorista finalizó en $1.460, con una baja del 3,6 %.

