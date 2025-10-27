lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 20:07
Pericia.

Tragedia en Misiones: el conductor que chocó al micro manejaba alcoholizado

La pericia toxicológica halló “intoxicación alcohólica aguda” en el automovilista. El choque dejó 9 muertos y decenas de heridos en Misiones.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tragedia en un choque en Misiones

Tragedia en un choque en Misiones

Una pericia toxicológica confirmó que Rafael Gonzalo Ortiz (34), el conductor del Ford Focus que chocó con un micro en Misiones, manejaba alcoholizado. El accidente dejó nueve muertos y decenas de heridos, según informaron fuentes del caso.

De acuerdo con los informes, el cuerpo de Ortiz presentaba “intoxicación alcohólica aguda” al momento del impacto. En paralelo, los análisis a Nicolás Tarnowski (30), chofer del colectivo de Sol del Norte, y al guarda Denis Oliveira (20), arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre, publicó Misiones Online.

Cómo ocurrió el siniestro en Misiones

El hecho se registró en la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera. Según las primeras reconstrucciones, el micro impactó con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, golpeó y rompió el guardarraíl y terminó cayendo al arroyo Yazá.

Misiones
Tragedia en Misiones.

Tragedia en Misiones.

Testigos indicaron que en ese momento había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la traza, lo que habría complicado las maniobras posteriores al primer choque.

Audios y peritajes

En el marco de la causa, trascendió un audio que el conductor del Focus habría enviado minutos antes del impacto: “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”. El teléfono celular fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC), confirmaron fuentes consultadas por El Territorio.

Consecuencias y víctimas

Entre las nueve víctimas fatales se encuentran el conductor del auto y pasajeros del micro —seis hombres y tres mujeres—. Al menos cuatro eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), según medios locales. Las autoridades continúan con la identificación y asistencia a los heridos mientras avanzan las actuaciones judiciales.

