Un colectivo chocó y cayó a un arroyo: al menos nueve muertos

Una tragedia sacudió la provincia de Misiones durante la madrugada de este domingo , cuando un micro de larga distancia cayó a un arroyo tras chocar con un auto sobre la Ruta Nacional 14. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 892, entre Oberá y Campo Viera, y dejó como saldo al menos dos personas fallecidas y más de veinte heridas.

Agilidad. Elecciones 2025 en Jujuy con el debut de la Boleta Única de Papel: "El balance es sumamente positivo"

Según las primeras informaciones, el colectivo pertenecía a la empresa Sol del Norte y trasladaba a unos 50 pasajeros. En medio de una espesa niebla que reducía la visibilidad, el vehículo impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

El choque provocó que el micro de doble piso perdiera el control y cayera desde varios metros al arroyo Yazá. El auto terminó sobre la banquina con graves daños en la parte delantera.

Fuentes policiales confirmaron que fallecieron 9 pasajeros: seis hombres y tres mujeres. Entre los fallecidos se encuentran cuatro alumnos de la Universidad Nacional de Misiones.

Además el personal médico del Ministerio de Salud Pública asistió a los heridos en el lugar y organizó su traslado a los hospitales más cercanos.

Hasta el momento se informó que 29 personas fueron derivadas al Hospital de Oberá y cuatro al de Campo Viera, todas con lesiones de distinta gravedad. Los equipos continúan relevando la zona para confirmar si hay más víctimas.

Amplio operativo de rescate

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y la Policía Científica.

La ruta permaneció completamente cortada durante varias horas debido a las tareas de rescate y la remoción de los vehículos. Los trabajos se extendieron hasta primeras horas de la mañana, cuando comenzaron las tareas de peritaje para determinar las causas exactas del accidente.

Las condiciones climáticas, bajo análisis

De acuerdo al relato de testigos, en el momento del siniestro la niebla era intensa y la visibilidad estaba reducida. Esa situación habría dificultado el control de los vehículos en una zona donde las curvas son pronunciadas y el tránsito de madrugada es frecuente por el movimiento de micros de larga distancia.

Las autoridades policiales y judiciales continúan con las pericias para establecer las circunstancias que provocaron el choque y la posterior caída del colectivo al arroyo.