jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2025 - 18:00
Turismo.

El pueblo del norte que combina magia e historia y fascina a todos los turistas

En Misiones se encuentra una de las ruinas jesuíticas más relevantes de América Latina. Es un pueblo que permite explorar y conectar con nuestra historia.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
En Misiones se encuentra una de las ruinas jesuíticas más relevantes de América Latina.

En Misiones se encuentra una de las ruinas jesuíticas más relevantes de América Latina.

San Ignacio Miní se destaca como uno de los destinos más relevantes del turismo religioso e histórico de la Argentina. Combina serenidad, naturaleza y legado cultural, ofreciendo un entorno ideal para disfrutar de unas vacaciones reparadoras. Agenda este pueblo del norte para tus próximas escapadas.

Lee además
Cusi Cusi es un destino perfecto para descubrir.
Turismo.

Hace una visita a este pueblo del norte con dos valles impactantes y una cascada única
Santiago del Estero y una alternativa distinta para quienes hagan turismo en la provincia.
Turismo.

El pueblo ideal del norte para hacer deporte extremo y conectar la naturaleza

Su paisaje cubierto de vegetación invita al descanso y al contacto con la historia, lejos del ritmo acelerado de las grandes urbes, mientras se recorren las antiguas ruinas fundadas en 1610.

El turismo de la localidad cuenta con una de los sitios históricos más importantes del país.

Visitar este lugar es adentrarse en los orígenes de la expansión del cristianismo en América Latina. Las ruinas jesuíticas, consideradas las mejor preservadas de la región, fueron levantadas por los padres José Cataldino y Simón Masseta, quienes buscaron evangelizar al pueblo guaraní que habitaba la zona en aquel tiempo.

Recorrer San Ignacio Miní invita a reflexionar sobre el pasado del continente y a profundizar en los enfrentamientos que marcaron el período de la colonización americana.

Ubicación de San Ignacio Miní

Esta localidad es la cabecera del departamento San Ignacio, en la provincia de Misiones. Se distingue por su proximidad a Posadas, la capital provincial, y por estar situada sobre la Ruta Nacional 12, uno de los principales accesos de la región. Además, su cercanía con Puerto Iguazú y su emplazamiento a orillas del río Paraná le otorgan una ubicación estratégica y un atractivo natural único.

Este lugar está construido principalmente de roca arenisca rosada y en menor medida de roca itacurú.

Escapadas: ¿Qué hacer en San Ignacio Miní, Misiones?

El mayor atractivo de San Ignacio Miní son sus ruinas jesuíticas, ya que el gobierno de Misiones ha puesto en valor el sitio tras una restauración integral que permite a los visitantes apreciar la estructura arquitectónica original, el diseño urbano y el arte barroco americano nacido del encuentro entre distintas culturas hace más de cuatrocientos años.

Misiones Jesuíticas de San Ignacio Mini.

El conjunto fue edificado principalmente con piedra arenisca rosada, complementada por bloques de itacurú. En su origen, el espacio funcionaba como un centro religioso destinado a las comunidades indígenas, aunque también albergaba viviendas, escuelas y talleres. Cada una de estas edificaciones reflejaba la forma de vida y los ideales promovidos por los jesuitas en la región.

Además, la provincia de Misiones ofrece diversos espacios destinados a explorar su riqueza natural y ecológica, entre los que destacan el Parque Provincial Teyú Cuaré y la Reserva Natural Osununú.

Historia de las ruinas jesuíticas de San Ignacio.

Ambos lugares invitan a los visitantes a recorrer senderos, realizar excursiones guiadas o simplemente descansar y disfrutar del paisaje. Quienes busquen calma pueden encontrarla en la Playa del Sol, un sitio ideal para conectar con el entorno.

En cuanto al acceso, San Ignacio Miní se ubica a poca distancia de Posadas, la capital provincial. Para llegar desde allí, se debe recorrer un trayecto de unos 65 kilómetros por la Ruta Nacional 12, un recorrido que suele demandar alrededor de una hora de viaje.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hace una visita a este pueblo del norte con dos valles impactantes y una cascada única

El pueblo ideal del norte para hacer deporte extremo y conectar la naturaleza

El pueblo de Formosa ideal para andar a caballo y disfrutar de sus ríos en kayak

Visita este pueblo llenos aves, pinturas rupestres y restos de dinosaurios que sorprende a todos

Así es el pueblo del norte lleno de naturaleza, cultura e historia que ofrece una experiencia única

Lo que se lee ahora
elecciones 2025: ¿que pasa si marco con emojis o corazones en la bup?
Datos.

Elecciones 2025: ¿Qué pasa si marco con emojis o corazones en la BUP?

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Intentóapuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy
Zona sur.

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

La secuencia del terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel