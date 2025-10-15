El pueblo de Formosa ideal para andar a caballo y disfrutar de sus ríos en kayak

Con la llegada del calor, muchos argentinos buscan nuevos lugares para explorar, alejándose de los destinos tradicionales. En el país existen sitios poco conocidos que resultan perfectos para relajarse y desconectarse por unos días. Uno de ellos, es un pueblo que fue ganando reconocimiento con el tiempo, y se encuentra en Formosa . Agendalo para tus escapadas.

Hablamos de Herradura , una pequeña localidad muy valorada por los habitantes de la provincia para disfrutar de la naturaleza y descansar .

Su visita es especialmente recomendable en verano, ya que el balneario de la Laguna Herradura abre sus puertas de manera gratuita, ofreciendo a turistas y familias la posibilidad de pasar el día en sus playas y espacios al aire libre .

Herradura se ubica en el sureste de Formosa , dentro del departamento de Laishí , a orillas del Río Paraguay y a unos 40 kilómetros de la capital provincial . La localidad ofrece opciones de alojamiento que incluyen cabañas, campings y casas de campo , lo que permite a los visitantes sumergirse plenamente en el entorno natural y disfrutar de los paisajes que caracterizan la zona.

Qué se puede hacer en Herradura, Formosa.

En este pequeño pueblo se pueden disfrutar de diversas actividades para conocerlo a fondo, como caminatas por senderos naturales o paseos a caballo. Para quienes buscan un poco más de emoción y aventura, Herradura ofrece salidas en canoa y paseos en lancha, que se cuentan entre las experiencias más demandadas por los visitantes.

No obstante, los festivales locales suelen ser el mayor atractivo para los turistas. El más destacado es la Fiesta Nacional de la Corvina de río, un evento de tres días en el que los visitantes pueden participar de la pesca deportiva de esta especie.

Además, el festival incluye una feria con propuestas comerciales, gastronómicas, productivas e industriales. El éxito de esta celebración impulsó la organización de otros eventos similares, como la Fiesta Provincial de la Piraña y la Fiesta del Pacú de Cabaña.

Cómo llegar a Herradura

Quienes deseen viajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden hacerlo siguiendo la Ruta Nacional 14, que atraviesa ciudades como Gualeguaychú y Concepción del Uruguay hasta llegar a Corrientes, donde será necesario tomar la Ruta Nacional 119. Desde allí, se continúa en línea recta hasta la localidad de Mercedes, donde hay que girar a la izquierda para incorporarse a la RN 123 y luego a la RN 12.

Finalmente, el recorrido sigue por la RN 11, que conduce directamente hasta Herradura. En total, el trayecto tiene una duración aproximada de 12 horas y 53 minutos.