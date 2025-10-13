Hace una visita a este pueblo del norte con dos valles impactantes y una cascada única

Jujuy se destaca como uno de los destinos más concurridos del Norte argentino. Sus valles multicolores , montañas imponentes y una riqueza cultural e histórica única en cada pueblo lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan unas escapadas que conecten con la naturaleza.

Turismo. Así es el pueblo del norte lleno de naturaleza, cultura e historia que ofrece una experiencia única

Dentro de la provincia se encuentra Cusi Cusi , un pequeño poblado con menos de 300 habitantes. Este pueblo, situado al norte de Jujuy, está formado por solo dos calles , una plaza central y una iglesia antigua . No obstante, lo que realmente sorprende a los visitantes es su paisaje surrealista , que recuerda a la superficie de Marte.

Cusi Cusi es un pequeño pueblo ubicado en el noroeste de Jujuy , dentro del departamento de Santa Catalina , en Argentina. Se encuentra aproximadamente a 125 km al oeste de Abra Pampa y a 350 km de la capital provincial, San Salvador de Jujuy , muy cerca de la frontera con Bolivia.

La localidad se encuentra a 3.800 metros de altitud , en pleno territorio de la Puna jujeña , una zona reconocida por su clima seco y frío , donde las temperaturas pueden variar de manera extrema.

La joya oculta ideal para los aventureros.

Qué se puede hacer en Cusi Cusi

Entre las experiencias más destacadas que ofrece la región figura el Valle de la Luna, un paisaje de formaciones rocosas moldeadas por el viento y la erosión del agua durante millones de años, que regala vistas espectaculares. También llamado Valle de Marte, se encuentra a escasos kilómetros de Cusi Cusi y es perfecto para recorrer a pie y capturar fotografías impactantes.

Otra parada imperdible es la Cascada del río Pajchela, situada a aproximadamente 9 km del pueblo. Con 30 metros de altura y 8 metros de ancho, resulta especialmente llamativa en invierno, cuando el agua se congela y genera un escenario único. Además, se puede explorar la Reserva Provincial Alto Andina de la Chinchilla, un área protegida que resguarda humedales como las Lagunas de Vilama-Polulos, hogar de aves autóctonas, vicuñas y zorros.

Valle de la Luna de Cusi Cusi.

Para quienes desean sumergirse en la historia y tradiciones locales, Cusi Cusi conserva una antigua iglesia y restos arqueológicos de asentamientos indígenas. A su vez, la cercana comunidad de Paicone, situada a 111 km, guarda vestigios del Camino del Inca y cuevas ancestrales que alguna vez fueron utilizadas por los primeros habitantes de la región.

Llegar al pueblo forma parte de la experiencia, ya que los caminos de tierra exigen precaución y, en ciertos tramos, es recomendable contar con vehículos 4x4. El período más conveniente para viajar es entre abril y noviembre, cuando las condiciones del clima son más benignas y permiten disfrutar mejor del entorno.

Valle de Marte.

Cómo ir hasta Cusi Cusi

Si planeás viajar en auto desde Buenos Aires hasta Cusi Cusi, en la provincia de Jujuy, deberás recorrer cerca de 1.835 km, lo que se traduce en un trayecto de aproximadamente 24 a 28 horas, según el estado de las rutas y la intensidad del tráfico durante el viaje.

Ruta recomendada: