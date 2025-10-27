El mágico pueblo del norte que combina naturaleza e historia y sorprende con sus viñedos

Argentina guarda rincones secretos que fascinan a quienes los visitan. Entre ellos se encuentra un atractivo pueblo del norte, donde la calma parece detener el reloj y los paisajes deslumbran por su belleza natural . La combinación de serenidad , historia y viñedos lo transforma en un destino ideal para quienes buscan unas escapadas distintas.

Situado entre majestuosos cerros y acariciado por un río tranquilo , este lugar de Salta mezcla armoniosamente tradición y entorno natural .

Sus edificaciones coloniales , la gastronomía local auténtica y la cordialidad de sus habitantes hacen que sea un punto imprescindible para viajeros que quieran sumergirse en la cultura y el espíritu del noroeste argentino .

Molinos es un pequeño pueblo ubicado en el suroeste de la provincia de Salta , en pleno corazón del Valle Calchaquí . Se halla a unos 210 kilómetros de la ciudad de Salta , en una ruta panorámica que atraviesa montañas , valles y paisajes naturales que cautivan a quienes la recorren.

Este encantador pueblo se encuentra cerca de otros puntos turísticos reconocidos, como Cachi (a 45 km), Cafayate (a 116 km) y San Carlos (a 92 km), lo que lo convierte en una alternativa ideal para viajeros que desean descubrir varios destinos de la región en un mismo recorrido.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Molinos, Salta?

?Este encantador destino brinda una vivencia auténtica, perfecta para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la riqueza cultural.

Entre sus principales atractivos se destaca la Iglesia de San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional, que mantiene su arquitectura colonial y guarda los restos de Nicolás Severo de Isasmendi, una figura central en la historia de la localidad.

Los viñedos de Molinos, situados a 2.700 metros sobre el nivel del mar, se cuentan entre los más elevados del planeta. Su altitud privilegiada permite que las uvas desarrollen una piel más gruesa y oscura, generando vinos de gran intensidad y calidad.

Recorrer estas plantaciones y probar sus productos constituye una experiencia que no puede dejarse pasar. Para quienes disfrutan de la historia y la arqueología, las ruinas de El Churcal representan un destino imperdible.

Este antiguo poblado, ubicado a 1.800 metros sobre el nivel del mar, refleja la herencia cultural de las comunidades originarias, destacando sus destrezas en cerámica, tejido y carpintería, y ofreciendo una fascinante ventana al pasado.

Cómo llegar a Molinos, pueblo de Salta

Para desplazarse desde la ciudad de Salta hasta Molinos, hay que tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril, que se encuentra a unos 37 kilómetros de la capital provincial. Desde allí, se continúa por la Ruta 33 hacia Cachi, recorriendo aproximadamente 110 kilómetros a través de un recorrido lleno de paisajes impresionantes.

A partir de Cachi, el recorrido prosigue por la Ruta Nacional 40 durante unos 50 kilómetros hasta llegar a Molinos. Aunque la distancia es considerable, el trayecto se transforma en parte de la experiencia, ya que atraviesa escenarios espectaculares del Valle Calchaquí, haciendo que el viaje se convierta en una vivencia memorable y llena de paisajes que cautivan.