lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 17:25
Turismo.

El mágico pueblo del norte que combina naturaleza e historia y sorprende con sus viñedos

Este destino reúne viñedos en alturas excepcionales, panoramas cautivadores y una vivencia genuina que permanece en la memoria.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Este pintoresco pueblo está próximo a otros destinos turísticos populares.

Este pintoresco pueblo está próximo a otros destinos turísticos populares.

Argentina guarda rincones secretos que fascinan a quienes los visitan. Entre ellos se encuentra un atractivo pueblo del norte, donde la calma parece detener el reloj y los paisajes deslumbran por su belleza natural. La combinación de serenidad, historia y viñedos lo transforma en un destino ideal para quienes buscan unas escapadas distintas.

Lee además
El pueblo del norte que ofrece un paisaje con aves único y asusta a todos por su nombre.
Turismo.

El pueblo del norte que ofrece un paisaje con aves único y asusta a todos por su nombre
Qué hacer en Salvador Mazza, la ciudad más al norte del país.
Turismo.

El pueblo del norte que limita con Bolivia sorprende a todos por su belleza y actividades

Situado entre majestuosos cerros y acariciado por un río tranquilo, este lugar de Salta mezcla armoniosamente tradición y entorno natural.

De norte a sur, el país esta lleno de rincones con un amplio turismo para elegir.

Sus edificaciones coloniales, la gastronomía local auténtica y la cordialidad de sus habitantes hacen que sea un punto imprescindible para viajeros que quieran sumergirse en la cultura y el espíritu del noroeste argentino.

Dónde queda Molinos, pueblo del norte argentino

Molinos es un pequeño pueblo ubicado en el suroeste de la provincia de Salta, en pleno corazón del Valle Calchaquí. Se halla a unos 210 kilómetros de la ciudad de Salta, en una ruta panorámica que atraviesa montañas, valles y paisajes naturales que cautivan a quienes la recorren.

Ubicado entre cerros imponentes y bañado por un río sereno, este rincón de Salta fusiona tradición y naturaleza.

Este encantador pueblo se encuentra cerca de otros puntos turísticos reconocidos, como Cachi (a 45 km), Cafayate (a 116 km) y San Carlos (a 92 km), lo que lo convierte en una alternativa ideal para viajeros que desean descubrir varios destinos de la región en un mismo recorrido.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Molinos, Salta?

?Este encantador destino brinda una vivencia auténtica, perfecta para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la riqueza cultural.

Entre sus principales atractivos se destaca la Iglesia de San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional, que mantiene su arquitectura colonial y guarda los restos de Nicolás Severo de Isasmendi, una figura central en la historia de la localidad.

Este pintoresco pueblo está próximo a otros destinos turísticos populares.

Los viñedos de Molinos, situados a 2.700 metros sobre el nivel del mar, se cuentan entre los más elevados del planeta. Su altitud privilegiada permite que las uvas desarrollen una piel más gruesa y oscura, generando vinos de gran intensidad y calidad.

Recorrer estas plantaciones y probar sus productos constituye una experiencia que no puede dejarse pasar. Para quienes disfrutan de la historia y la arqueología, las ruinas de El Churcal representan un destino imperdible.

Este antiguo poblado, ubicado a 1.800 metros sobre el nivel del mar, refleja la herencia cultural de las comunidades originarias, destacando sus destrezas en cerámica, tejido y carpintería, y ofreciendo una fascinante ventana al pasado.

Embed

Cómo llegar a Molinos, pueblo de Salta

Para desplazarse desde la ciudad de Salta hasta Molinos, hay que tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril, que se encuentra a unos 37 kilómetros de la capital provincial. Desde allí, se continúa por la Ruta 33 hacia Cachi, recorriendo aproximadamente 110 kilómetros a través de un recorrido lleno de paisajes impresionantes.

A partir de Cachi, el recorrido prosigue por la Ruta Nacional 40 durante unos 50 kilómetros hasta llegar a Molinos. Aunque la distancia es considerable, el trayecto se transforma en parte de la experiencia, ya que atraviesa escenarios espectaculares del Valle Calchaquí, haciendo que el viaje se convierta en una vivencia memorable y llena de paisajes que cautivan.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo del norte que ofrece un paisaje con aves único y asusta a todos por su nombre

El pueblo del norte que limita con Bolivia sorprende a todos por su belleza y actividades

Así es el pueblo de Jujuy que combina tradición e historia y fue elegido por Netflix

Hace unas escapadas a este pueblo con tradiciones, festivales y arquitecturas increíbles

Eligieron a Maimará como uno de los pueblos más lindos del mundo

Lo que se lee ahora
ANSES.
País.

ANSES fecha de pago noviembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país
EN VIVO.

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel