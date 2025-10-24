Así es el pueblo de Jujuy que combina tradición e historia y fue elegido por Netflix

El noroeste de Argentina ofrece destinos turísticos que combinan historia , cultura y paisajes singulares . Susques , un pequeño pueblo en la Puna jujeña , deslumbra con su aire ancestral y su entorno natural majestuoso , atrayendo a quienes buscan experiencias auténticas cargadas de tradición . Agenda este lugar del norte para tus escapadas.

Turismo. El pueblo del norte que ofrece un paisaje con aves único y asusta a todos por su nombre

Rodeado de montañas y salares , este sitio se destaca por su iglesia del siglo XVI y su rol como punto estratégico en la Ruta Nacional 52 hacia Chile . En años recientes, su impresionante paisaje también llamó la atención de la industria audiovisual , transformándose en locación para una serie de Netflix que proyectó sus vistas a nivel internacional .

Susques , ubicado en la provincia de Jujuy , se alza a aproximadamente 3.675 metros sobre el nivel del mar . Es la primera localidad argentina que se encuentra a lo largo de la Ruta Nacional 52 en el trayecto que conecta el país con Chile a través del Paso de Jama .

El turismo en el noroeste argentino sorprende con rincones donde la historia y la cultura se combinan con paisajes únicos.

Situado en el vasto paisaje de la Puna , se encuentra a unos 150 kilómetros de Purmamarca y alrededor de 220 kilómetros de San Salvador de Jujuy . Su emplazamiento estratégico lo convierte en un punto clave para quienes desean recorrer los salares y las rutas de altura que caracterizan a la región .

Dónde se ubica Susques.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Susques?

El poblado invita a los visitantes a conocer la iglesia Nuestra Señora de Belén, reconocida como la más antigua de la provincia y declarada Monumento Histórico Nacional. Sus muros de adobe y el altar de madera tallada muestran la herencia colonial y la mezcla de costumbres andinas y cristianas que distinguen a la región de la Puna.

Pasear por sus calles es otra experiencia que no puede faltar: la arquitectura de adobe, los talleres artesanales y las viviendas bajas reflejan un estilo de vida profundamente tradicional. En la plaza central se pueden adquirir tejidos de lana de llama y piezas de artesanía en piedra o cerámica, elaboradas por familias locales que preservan técnicas transmitidas de generación en generación.

El pequeño pueblo de Jujuy que tenés que conocer.

La cocina local merece una parada obligada. En los pequeños restaurantes familiares se pueden degustar especialidades típicas de la región, como carne de llama a la parrilla, empanadas de quinoa y tamales, perfectos para recuperar fuerzas tras recorrer la puna a gran altitud.

Por otra parte, la reciente grabación de la serie de Netflix “Las Maldiciones”, con Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Monna Antonópulos, ha convertido a Susques en un destino de interés para quienes desean explorar los paisajes y locaciones donde se filmaron las escenas.

Si bien ya era un gran atractivo para el turismo por todo lo que tiene para ofrecer, su aparición en una serie de Netflix impulsó las visitas.

Cómo ir hasta Susques

Para llegar a Susques desde San Salvador de Jujuy, se puede conducir por la Ruta Nacional 9 hasta Purmamarca y luego continuar por la Ruta Nacional 52, que atraviesa la Cuesta de Lipán y las Salinas Grandes.

El trayecto en auto dura aproximadamente cuatro horas y regala panoramas espectaculares de montañas, salares y llanuras de altura, ideales para quienes buscan turismo de paisaje. Otra opción es ingresar desde Chile por el Paso de Jama, lo que convierte a Susques en una parada estratégica para los viajeros que cruzan la frontera entre ambos países.

No existe transporte público directo desde la capital provincial, por lo que se aconseja optar por excursiones organizadas o viajar con vehículo propio. Aunque las rutas se encuentran en buen estado, conviene tener en cuenta la altitud y los cambios climáticos característicos de la Puna jujeña.