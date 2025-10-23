El pueblo del norte que limita con Bolivia sorprende a todos por su belleza y actividades

Qué hacer en Salvador Mazza, la ciudad más al norte del país.

Aunque destinos tradicionales como Córdoba Capital o Mar del Plata son muy elegidos para relajarse y disfrutar del país, no todos se sienten atraídos por ellos. Hay quienes prefieren escapar del bullicio y del ritmo acelerado de la rutina, buscando pasar sus vacaciones en lugares tranquilos del norte. Por eso, este pueblo es ideal para ese tipo de escapadas.

Si lo que buscas es llegar al punto más al norte dentro de Argentina, Salvador Mazza es una opción ideal. Esta pequeña localidad salteña, ubicada en la frontera con Bolivia, ofrece atractivos culturales y una fuerte impronta religiosa, brindando una experiencia diferente para quienes quieren un descanso tranquilo y sin complicaciones.

Qué hacer en Salvador Mazza, la ciudad más al norte del país. Dónde queda Salvador Mazza Salvador Mazza, también llamada Pocitos, se encuentra en el extremo norte de Argentina, dentro de la provincia de Salta, a unos 400 km al norte de la capital provincial y a 55 km de Tartagal, a lo largo de la Ruta Nacional 34. Pertenece al departamento General José de San Martín y limita directamente con Bolivia.

Escapadas: ¿Qué visitar en Salvador Mazza? La localidad forma parte de un corredor de intenso tráfico comercial, conocido como el ramal salteño. Su principal atractivo son los paisajes “encerrados”, zonas donde se preservan valiosas reservas de selva, incluyendo parques nacionales como El Rey y Baritú, así como la Reserva Provincial de Acambuco, que destacan por su riqueza natural y biodiversidad.

Dónde queda Salvador Mazza. Si tu objetivo es sumergirte en la cultura local y explorar los sitios más representativos, en Salvador Mazza puedes recorrer lugares como la Plaza 9 de Julio, el Pórtico de la Patria y las cascadas de La Toma. También es posible disfrutar de espacios al aire libre y recreativos como la Plaza Paseo Güemes, el Camping La Foca y el Dique Itiyuro. Cada mayo, el pueblo celebra la fiesta en honor a la Virgen de Luján, patrona de la localidad y guardiana de la iglesia principal. Es un corredor de intenso tránsito comercial, denominado ramal salteño. Cómo llegar a Salvador Mazza Si viajas desde Buenos Aires en auto, esta es la ruta recomendada: Salí de Buenos Aires : Tomá la Avenida General Paz y después la Ruta Panamericana (RN 9) hacia el norte.

: Tomá la Avenida General Paz y después la Ruta Panamericana (RN 9) hacia el norte. Continuá por la Ruta Nacional 9 : Pasá por ciudades como Rosario y Córdoba, siguiendo siempre por la RN 9.

: Pasá por ciudades como Rosario y Córdoba, siguiendo siempre por la RN 9. Tomá la Ruta Nacional 34 : Desde la provincia de Córdoba, seguí por la RN 34 hacia el norte. Vas a atravesar provincias como Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

: Desde la provincia de Córdoba, seguí por la RN 34 hacia el norte. Vas a atravesar provincias como Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Llegá a Salvador Mazza: Continuá por la RN 34 hasta llegar a Salvador Mazza, que se encuentra en el límite con Bolivia. Es un corredor de intenso tránsito comercial, denominado ramal salteño. El recorrido completo abarca alrededor de 1.770 kilómetros, y se calcula que el viaje puede durar entre 20 y 22 horas, variando según el flujo de tránsito y el estado de las rutas.

