Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy.

La Policía de la Provincia de Jujuy busca intensamente a Armando Lautaro Avilez, un joven taxista de 25 años que desapareció el domingo en San Salvador de Jujuy. Según informaron fuentes policiales, el vehículo con el que trabajaba fue encontrado en la ciudad de San Pedro, pero no hay rastros del conductor.

El hombre vive en el barrio Alto Comedero, mide 1,80 metros, tiene pelo corto negro y tez trigueña. Al momento de su desaparición, vestía una remera gris con letras rosadas, pantalón largo negro, zapatillas grises y un buzo azul con capucha.

El hallazgo del auto El automóvil que utilizaba para trabajar como taxista fue localizado en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Las autoridades trabajan para establecer cómo llegó el vehículo hasta allí.

Personal de la Brigada de Investigaciones y la División de Búsqueda de Personas continúa con los operativos en distintas localidades del interior, mientras se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a dar con el joven.

Pedido de colaboración Las autoridades solicitaron que quienes puedan aportar datos sobre su paradero se comuniquen de manera inmediata a los números 911, 388-6860239 o 388-6828607, o se acerquen a la comisaría más cercana.

