lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 11:55
Urgente.

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy

Buscan a Armando Lautaro Avilez, de 25 años, vecino de Alto Comedero. Su vehículo fue hallado en la ciudad de San Pedro, pero no se conoce su paradero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy.

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy.

La Policía de la Provincia de Jujuy busca intensamente a Armando Lautaro Avilez, un joven taxista de 25 años que desapareció el domingo en San Salvador de Jujuy. Según informaron fuentes policiales, el vehículo con el que trabajaba fue encontrado en la ciudad de San Pedro, pero no hay rastros del conductor.

Lee además
Centro Polivalente de Arte
Jujuy.

Este martes asignarán un "momento" a los colegios con sobredemanda para el ingreso a 1er año
Las patentes de los autos que estaban en trámite ya se pueden retirar
Jujuy.

Entregan las patentes demoradas de autos nuevos: cómo hacer

El hombre vive en el barrio Alto Comedero, mide 1,80 metros, tiene pelo corto negro y tez trigueña. Al momento de su desaparición, vestía una remera gris con letras rosadas, pantalón largo negro, zapatillas grises y un buzo azul con capucha.

El hallazgo del auto

El automóvil que utilizaba para trabajar como taxista fue localizado en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Las autoridades trabajan para establecer cómo llegó el vehículo hasta allí.

Personal de la Brigada de Investigaciones y la División de Búsqueda de Personas continúa con los operativos en distintas localidades del interior, mientras se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a dar con el joven.

Pedido de colaboración

Las autoridades solicitaron que quienes puedan aportar datos sobre su paradero se comuniquen de manera inmediata a los números 911, 388-6860239 o 388-6828607, o se acerquen a la comisaría más cercana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este martes asignarán un "momento" a los colegios con sobredemanda para el ingreso a 1er año

Entregan las patentes demoradas de autos nuevos: cómo hacer

Este lunes habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Cronograma de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy

Clima en Jujuy: vuelven las lluvias y baja la temperatura

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país
EN VIVO.

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025
Política.

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel