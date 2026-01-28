La importancia del entrenamiento a cualquier edad: "Es superarse día a día"

“Muchas satisfacciones a nivel personal, obviamente, porque es una lucha constante. Es superarse día a día”, expresó durante la entrevista con Canal 4 la fisicoculturista jujeña, que además es profesora de gym y representó a la provincias en innumerables competencias de fisicoculturismo a nivel nacional e internacional obteniendo grandes logros.
Para ella, el entrenamiento también implica vencer las propias excusas. “Es como decir ‘no tengo ganas de levantarme, pero sé que lo tengo que hacer’. Saber que soy capaz de hacerlo”, explicó, marcando la importancia de la constancia y la disciplina, más allá de la edad o las dificultades.
Desde su rol como coach, destaca el valor de acompañar procesos ajenos y ver resultados concretos. “Ver los logros de la gente que viene y que pide ayuda es algo increíble”, sostuvo, y remarcó el orgullo que siente al observar el crecimiento del deporte local: “Ver a la provincia de Jujuy también en escenarios nacionales es un orgullo tremendo”.
En cuanto al presente del fisicoculturismo en la provincia, Kramich fue optimista y señaló avances significativos. “La provincia avanzó bastante. Este año ya vamos a tener nuestra personería jurídica para armar la Asociación de Físico-Culturismo, que no hay en Jujuy, así que es un año tremendamente positivo”, afirmó. Además, destacó que ya cuentan con representantes de la Federación IFBB en la provincia, lo que abre nuevas oportunidades a nivel competitivo.
Con su historia, Mónica Kramich deja un mensaje claro: la actividad física no entiende de edades y puede convertirse en un motor de crecimiento personal, colectivo y provincial. Un ejemplo de constancia, pasión y compromiso que inspira dentro y fuera del gimnasio.