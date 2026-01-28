miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 16:54
Salud.

La importancia del entrenamiento a cualquier edad: "Es superarse día a día"

A los 52 años, Mónica Kramich es una referente del fisicoculturismo en Jujuy, y lleva una vida atravesada por el entrenamiento y el esfuerzo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mónica Kramich.

Mónica Kramich.

“Muchas satisfacciones a nivel personal, obviamente, porque es una lucha constante. Es superarse día a día”, expresó durante la entrevista con Canal 4 la fisicoculturista jujeña, que además es profesora de gym y representó a la provincias en innumerables competencias de fisicoculturismo a nivel nacional e internacional obteniendo grandes logros.

Para ella, el entrenamiento también implica vencer las propias excusas. “Es como decir ‘no tengo ganas de levantarme, pero sé que lo tengo que hacer’. Saber que soy capaz de hacerlo”, explicó, marcando la importancia de la constancia y la disciplina, más allá de la edad o las dificultades.

image
M&oacute;nica Kramich.

Mónica Kramich.

Desde su rol como coach, destaca el valor de acompañar procesos ajenos y ver resultados concretos. “Ver los logros de la gente que viene y que pide ayuda es algo increíble”, sostuvo, y remarcó el orgullo que siente al observar el crecimiento del deporte local: “Ver a la provincia de Jujuy también en escenarios nacionales es un orgullo tremendo”.

En cuanto al presente del fisicoculturismo en la provincia, Kramich fue optimista y señaló avances significativos. “La provincia avanzó bastante. Este año ya vamos a tener nuestra personería jurídica para armar la Asociación de Físico-Culturismo, que no hay en Jujuy, así que es un año tremendamente positivo”, afirmó. Además, destacó que ya cuentan con representantes de la Federación IFBB en la provincia, lo que abre nuevas oportunidades a nivel competitivo.

"Vivo para esto"

image
M&oacute;nica Kramich.

Mónica Kramich.

Sin embargo, reconoce que el camino deportivo también implica renuncias. Al ser consultada sobre lo que quedó postergado en su vida personal, fue sincera: “En el camino se quedaron atrás un montón de cosas. Hoy prácticamente vivo para esto. Trabajo, entreno y vivo para los viajes, para lo que es el deporte y para la gente que está entrenando conmigo”.

Con su historia, Mónica Kramich deja un mensaje claro: la actividad física no entiende de edades y puede convertirse en un motor de crecimiento personal, colectivo y provincial. Un ejemplo de constancia, pasión y compromiso que inspira dentro y fuera del gimnasio.

