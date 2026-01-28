miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 11:23
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno.&nbsp;

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno.&nbsp;

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 

Enero es un mes clave para continuar teniendo los beneficios locales y descuentos asociados a la Tarjeta SUBE,. Estudiantes, docentes y personas con discapacidad, deberán actualizar la tarjeta SUBE para activar o renovar el beneficio y seguir pagando el boleto con tarifa diferencial durante todo el año.

El trámite es gratuito, rápido y no requiere turno, y es indispensable para continuar abonando el pasaje de colectivo con descuento. Para hacerlo, existen tres alternativas que permiten asegurar que el beneficio permanezca activo.

En tanto, las personas que tienen la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55% de descuento, no deben realizar ningún tramite de actualización.

SUBE
SUBE.

SUBE.

Cómo actualizar la tarjeta SUBE: paso a paso

En una Terminal Automática SUBE (TAS)

Apoyá la tarjeta en la terminal hasta que el equipo indique que la retires.

Desde la app SUBE

Esta opción está disponible para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC. Ingresá a la aplicación, seleccioná “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver saldo” y apoyá la tarjeta en la parte trasera del teléfono hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.

La SUBE se puede actualizar desde la app. Imagen: Archivo.En el validador del colectivo (Atributo a Bordo)

Indicá al chofer que tenés una actualización pendiente y acercá la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde pagás el boleto, hasta que la pantalla confirme que el atributo fue aplicado.

¿Dónde está disponible el atributo a Bordo?

  • Ciudad de Buenos Aires.
  • Buenos Aires: Azul, General Pueyrredón, Tandil, Bahía Blanca y Olavarría.
  • Mendoza: Ciudad de Mendoza y San Rafael
  • Neuquén: Ciudad de Neuquén y San Martín de los Andes.
  • Río Negro: San Carlos de Bariloche.
  • San Luis: San Luis.
  • San Juan: San Juan
  • Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín, y ciudad de Santa Fe.
  • Tucumán: San Miguel de Tucumán.
  • Córdoba: Ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende
  • Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca y los departamentos de Capayán, Santa María, Tinogasta, Andalgalá y Belén.
  • Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy.
Atributo a Bordo de SUBE
Quienes cuenten con descuentos locales, deber&aacute;n actualizar la tarjeta SUBE mediante un tr&aacute;mite gratuito que no requiere turno.&nbsp;

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno.

Hasta cuándo se puede actualizar la Tarjeta SUBE para no perder los beneficios

No hay un plazo máximo para actualizar la tarjeta SUBE y mantener los beneficios sociales o locales. Sin embargo, es fundamental realizar la actualización para poder acceder a esos descuentos, ya que de lo contrario no se aplicarán al momento de viajar.

Tarifa Social Federal

¿A quién está dirigido?

  • Jubilados y/o pensionados
  • Personal del Trabajo Doméstico
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas
  • Monotributistas Sociales

  • Beneficiarios de:

    • Asignación Universal por Hijo
    • Asignación por Embarazo
    • Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo
    • Seguro por desempleo
    • Seguro de Capacitación y Empleo
    • Programa Promover Igualdad de Oportunidades
    • Programa PROGRESAR
    • Programa Volver al Trabajo
    • Programa Acompañamiento Social
    • Pensiones No Contributivas

¿De cuánto es el saldo negativo de la SUBE?

El saldo negativo de la Tarjeta SUBE en Argentina es un mecanismo que permite viajar aun cuando la tarjeta no tiene saldo positivo. El sistema deja “en descubierto” un monto máximo de dinero que se descuenta automáticamente en la próxima recarga que haga el usuario.

Para colectivos en todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial, el saldo negativo asciende a $1.200 pesos argentinos.

