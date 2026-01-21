Sube la luz en el NOA: en febrero llega un aumento del 13,4% en las facturas

Desde febrero, los usuarios del noroeste argentino (NOA) empiezan a ver un aumento del 13,4% en las boletas de electricidad , con impacto directo en los hogares. La suba rige desde la segunda quincena de enero, responde a resoluciones oficiales y se aplica en Tucumán , con atención especial desde Jujuy por su efecto regional.

El incremento del 13,4% aparece en las facturas que llegan en febrero. La autorización surge del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) , dentro del marco regulatorio vigente. El organismo aclara que el ajuste no guarda relación con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) , un proceso que sigue en análisis.

La actualización comienza a regir desde la segunda mitad de enero y se traslada de forma directa al consumo facturado. Para los usuarios, el impacto se siente en un contexto de presión sobre los ingresos y aumento de gastos fijos.

Por un lado, el pass-through, que traslada los costos de generación y transporte definidos por la Secretaría de Energía de la Nación. Ese tramo suma 3,6%.

Por otro lado, el Valor Agregado de Distribución (VAD), que cubre los costos de la empresa distribuidora Edet, con un incremento cercano al 9%. Ambos factores conforman el ajuste final que llega a los usuarios.

Qué dicen desde el ente regulador

Desde el Ersept, el área económica explica que las actualizaciones se dictan por resoluciones y siguen las reglas del contrato de concesión. El organismo recuerda que la última suba se aplicó en abril de 2025 y defiende el nuevo esquema de precios.

Según el ente, si se compara el aumento con la inflación acumulada entre períodos, el valor real de la tarifa queda por debajo del nivel general de precios. Esa lectura forma parte del argumento oficial para justificar la actualización.

La Revisión Tarifaria Integral sigue en análisis

La RTI transita una etapa diferente. El proceso incluye la evaluación del cuadro tarifario, la regulación del servicio, los planes de inversión y los estándares de calidad. La audiencia pública se realizó el 5 de enero y contó con la participación de la distribuidora, asociaciones técnicas y organismos de control.

Desde el ente regulador marcan una diferencia clara entre la RTI y el aumento vigente. La revisión se realiza cada cinco años y define el esquema de largo plazo del servicio eléctrico.

Subsidios, segmentación y qué deben mirar los usuarios

En paralelo al aumento, avanza una nueva segmentación de subsidios impulsada por el Gobierno nacional. Las autoridades recomiendan a los usuarios revisar la categoría que figura en la boleta.

Quienes perciben ingresos por debajo de tres canastas básicas, estimadas en $3.700.000, deben figurar como N2. Si la boleta muestra N3, existe la opción de iniciar el trámite de recategorización a través de la aplicación Mi Argentina o en la Defensoría del Pueblo.

Condiciones que dejan usuarios fuera del subsidio

El esquema nacional incluye requisitos más estrictos para sostener el beneficio. Algunas condiciones patrimoniales, como el pago de un plan de auto reciente, pueden excluir a los usuarios del subsidio eléctrico.

La medida apunta a reducir el universo de beneficiarios y redefine el alcance de la asistencia estatal en el servicio de energía.