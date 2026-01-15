jueves 15 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de enero de 2026 - 16:09
Cortes.

Apagón masivo en Buenos Aires deja a miles de usuarios sin luz

Un importante apagón afectó a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

Un apagón masivo afectó este martes a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en plena tarde, en medio de un pico de demanda eléctrica por las altas temperaturas. El corte de energía impactó tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del Conurbano bonaerense y provocó interrupciones en el transporte público y el tránsito.

Lee además
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo que debía partir este sábado hacia Aruba desde Buenos Aires
Conflicto.

Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo inaugural Buenos Aires - Aruba por la situación en Venezuela
Comunidad de Casti - Yavi - Imagen creada con IA
Fatalidad.

Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi

Según información oficial, más de 800 mil usuarios se vieron afectados por la falla. Desde el Gobierno indicaron que a las 14:45 salieron de servicio cuatro líneas de alta tensión de 220 kV del tramo Morón–Rodríguez, pertenecientes a Edenor, lo que generó una pérdida repentina de unos 3.000 MW en el sistema eléctrico.

Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires
Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

Qué dijeron desde Energía

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el impacto se extendió también a usuarios de Edesur por tratarse de un sistema interconectado. “Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, señalaron cerca de las 15:30.

Barrios y localidades afectadas en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el apagón se sintió en barrios como Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar, Villa Urquiza y Agronomía, entre otros.

Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires
Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

En el Conurbano bonaerense, hubo reportes de cortes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre, además de zonas del oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Tres de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

Vecinos de distintos puntos del AMBA informaron a través de redes sociales que los semáforos dejaron de funcionar, lo que generó complicaciones en el tránsito, especialmente en zonas como avenida Cabildo y avenida Álvarez Thomas.

Transporte afectado por el apagón

El corte de energía también impactó en el transporte público. Desde la cuenta oficial del Subte informaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H funcionó con demoras por la falta de suministro eléctrico. Con el correr de los minutos, el servicio de la D se restableció de manera limitada entre Catedral y Pueyrredón, y la línea H volvió a operar con normalidad. El resto de las líneas no presentó inconvenientes.

Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires
Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

Apagón masivo en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

En cuanto a los trenes, la línea Mitre no funcionaba en los ramales Mitre y Suárez, y tampoco estaba operativo el Tren de la Costa. La línea San Martín circulaba con demoras, mientras que el ramal Sarmiento operaba con normalidad.

Situación en Aeroparque

En Aeroparque, se reportaron cortes de luz en algunos sectores de la terminal, aunque pasajeros indicaron que los arribos y el retiro de equipaje continuaban con normalidad, sin mayores inconvenientes operativos.

Mientras avanzaban las tareas de reposición del servicio, las autoridades seguían monitoreando la situación en un contexto de alta demanda energética, que volvió a poner en tensión al sistema eléctrico del AMBA.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo inaugural Buenos Aires - Aruba por la situación en Venezuela

Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi

Arrancó bailando en Palpalá, apostó todo en Buenos Aires y hoy es parte del staff de Tini

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Camiones, caballos y diez días de festival: la vida del jujeño que compite en Jesús María

Lo que se lee ahora
Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció una referente del folclore del norte video
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Dos tramos de Ruta 40 intransitables en Jujuy
Importante.

Dos rutas de Jujuy están intransitables hace una semana: cuáles son

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Alerta por tormentas en Jujuy. video
Atención.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel