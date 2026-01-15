Apagón masivo en Buenos Aires deja a miles de usuarios sin luz

Un apagón masivo afectó este martes a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en plena tarde, en medio de un pico de demanda eléctrica por las altas temperaturas. El corte de energía impactó tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del Conurbano bonaerense y provocó interrupciones en el transporte público y el tránsito.

Según información oficial, más de 800 mil usuarios se vieron afectados por la falla . Desde el Gobierno indicaron que a las 14:45 salieron de servicio cuatro líneas de alta tensión de 220 kV del tramo Morón–Rodríguez, pertenecientes a Edenor, lo que generó una pérdida repentina de unos 3.000 MW en el sistema eléctrico.

Qué dijeron desde Energía

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el impacto se extendió también a usuarios de Edesur por tratarse de un sistema interconectado. “Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, señalaron cerca de las 15:30.

Barrios y localidades afectadas en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el apagón se sintió en barrios como Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar, Villa Urquiza y Agronomía, entre otros.

En el Conurbano bonaerense, hubo reportes de cortes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre, además de zonas del oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Tres de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

Vecinos de distintos puntos del AMBA informaron a través de redes sociales que los semáforos dejaron de funcionar, lo que generó complicaciones en el tránsito, especialmente en zonas como avenida Cabildo y avenida Álvarez Thomas.

Transporte afectado por el apagón

El corte de energía también impactó en el transporte público. Desde la cuenta oficial del Subte informaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H funcionó con demoras por la falta de suministro eléctrico. Con el correr de los minutos, el servicio de la D se restableció de manera limitada entre Catedral y Pueyrredón, y la línea H volvió a operar con normalidad. El resto de las líneas no presentó inconvenientes.

En cuanto a los trenes, la línea Mitre no funcionaba en los ramales Mitre y Suárez, y tampoco estaba operativo el Tren de la Costa. La línea San Martín circulaba con demoras, mientras que el ramal Sarmiento operaba con normalidad.

Situación en Aeroparque

En Aeroparque, se reportaron cortes de luz en algunos sectores de la terminal, aunque pasajeros indicaron que los arribos y el retiro de equipaje continuaban con normalidad, sin mayores inconvenientes operativos.

Mientras avanzaban las tareas de reposición del servicio, las autoridades seguían monitoreando la situación en un contexto de alta demanda energética, que volvió a poner en tensión al sistema eléctrico del AMBA.