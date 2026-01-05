lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de enero de 2026 - 12:40
Fatalidad.

Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi

El turista de 32 años fue alcanzado por un rayo mientras buscaba resguardo junto a su pareja en la zona de la comunidad de Casti, en Yavi.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Comunidad de Casti - Yavi - Imagen creada con IA

Comunidad de Casti - Yavi - Imagen creada con IA

Lee además
Emma María Mercedes Arias video
Oficial.

Asumió la nueva jueza en la Suprema Corte de Justicia de Jujuy
Gloria Mabel López, hermana de la víctima. video
Policiales.

"A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

Detalles de la fatal muerte en Yavi: qué pasó

Según el reporte policial, el hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 13.20 en la comunidad de Casti, ubicada a unos 22 kilómetros de La Quiaca. El hombre caminaba junto a su pareja de 25 años, también de Buenos Aires, cuando comenzaron las precipitaciones y los truenos. En medio del intento por buscar resguardo, una descarga eléctrica impactó de lleno sobre él.

comunidad de casti departamento de yavi (1)
Comunidad de Casti - Yavi - Jujuy

Comunidad de Casti - Yavi - Jujuy

Cuando el personal policial y de emergencias llegó al lugar, encontró el cuerpo sin vida en la falda de un cerro, a aproximadamente un kilómetro de la Ruta Provincial N° 68.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde el examen cadavérico determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por fulguración, es decir, el impacto directo de un rayo.

Las primeras pericias indicaron que el hombre llevaba puesta una cadena metálica en el cuello y presentaba quemaduras en la zona del pecho, signos compatibles con este tipo de descarga eléctrica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Asumió la nueva jueza en la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

"A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

Pesebres en Jujuy: una tradición que construye identidad y se hereda de generación en generación

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Lo que se lee ahora
Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Tiempo en Jujuy - Tormentas
Pronóstico.

Descenso de temperaturas y posibles tormentas para esta semana en Jujuy

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy video
Gestiones.

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel