Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi

Comunidad de Casti - Yavi - Imagen creada con IA

Un trágico episodio ocurrió en el departamento de Yavi, donde un turista de 32 años, oriundo de Buenos Aires, murió luego de ser alcanzado por un rayo mientras realizaba una excursión junto a su pareja.

Detalles de la fatal muerte en Yavi: qué pasó Según el reporte policial, el hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 13.20 en la comunidad de Casti, ubicada a unos 22 kilómetros de La Quiaca. El hombre caminaba junto a su pareja de 25 años, también de Buenos Aires, cuando comenzaron las precipitaciones y los truenos. En medio del intento por buscar resguardo, una descarga eléctrica impactó de lleno sobre él.

comunidad de casti departamento de yavi (1) Comunidad de Casti - Yavi - Jujuy Cuando el personal policial y de emergencias llegó al lugar, encontró el cuerpo sin vida en la falda de un cerro, a aproximadamente un kilómetro de la Ruta Provincial N° 68.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde el examen cadavérico determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por fulguración, es decir, el impacto directo de un rayo.

Las primeras pericias indicaron que el hombre llevaba puesta una cadena metálica en el cuello y presentaba quemaduras en la zona del pecho, signos compatibles con este tipo de descarga eléctrica.

