miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 08:00
AMBA.

Apagón masivo dejó a Buenos Aires sin luz en plena ola de calor

Una falla en una subestación provocó un corte generalizado que afectó a barrios de Buenos Aires y localidades del sur del Conurbano.

Por  Ramiro Menacho
Apagón en Buenos Aires.

Según datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la interrupción alcanzó a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y a numerosas localidades del conurbano bonaerense, principalmente en la zona sur. A esa hora, el termómetro todavía superaba los 30 grados, lo que incrementó el impacto del apagón en miles de hogares.

Una falla técnica en plena noche

Horas después del inicio del corte, la empresa Edesur informó que el problema se originó por una falla en la Subestación Bosques. Desde la compañía indicaron que el desperfecto afectó a varias subestaciones vinculadas a la red que abastece tanto a la Capital Federal como al conurbano sur.

A través de sus canales oficiales, la distribuidora aseguró que personal técnico trabajaba en el lugar para normalizar el suministro. También aclaró que la restitución del servicio se realizaría de forma gradual, sin precisar un horario exacto para la normalización total.

Durante la madrugada, la empresa informó que más del 50 por ciento de los usuarios afectados ya había recuperado el suministro. Sin embargo, los registros oficiales mostraban cifras variables, con picos que superaron los 900 mil usuarios sin energía en distintos momentos de la noche.

Barrios y localidades más afectadas

De acuerdo con el monitoreo del ENRE, los mayores inconvenientes se registraron en barrios porteños como Recoleta, Flores, Caballito, Almagro, Monserrat, Parque Patricios, San Cristóbal, Villa del Parque y Villa Devoto, entre otros. En algunos casos, los cortes se extendieron por varias horas.

En el conurbano bonaerense, las zonas más comprometidas fueron Lomas de Zamora, Temperley, Banfield, Lanús, Gerli, Monte Grande, Canning y Luis Guillón. También se registraron interrupciones en localidades como Bernal, Florencio Varela, Ingeniero Budge y sectores rurales del sur del Gran Buenos Aires.

A medida que avanzaba la madrugada, el número de usuarios sin suministro comenzó a descender de manera progresiva. Cerca de las 5 de la mañana, el registro oficial indicaba poco más de 35 mil usuarios afectados, con tendencia a la baja.

El impacto del calor extremo

El apagón ocurrió en un contexto de altas temperaturas que presionaron el sistema eléctrico. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estuvo marcada por valores superiores a los 35 grados, con sensación térmica aún más elevada en varios puntos del AMBA.

Las previsiones indican que el calor continuará durante las próximas horas, con máximas que podrían rozar los 40 grados. Este escenario mantiene en alerta a las autoridades del sector energético, ante el riesgo de nuevas sobrecargas en la red.

Desde los organismos oficiales recomendaron a la población extremar cuidados, hidratarse de manera frecuente, evitar la exposición solar en horarios centrales y reducir el uso simultáneo de artefactos eléctricos de alto consumo.

