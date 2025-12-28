domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 08:49
Pronóstico.

Tormentas fuertes y ola de calor marcarán el cierre de 2025

Un total de 17 provincias se encuentran bajo alerta por lluvias intensas, mientras que el centro y oeste argentino afrontarán temperaturas extremas.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Tormentas fuertes y ola de calor marcarán el cierre de 2025

Tormentas fuertes y ola de calor marcarán el cierre de 2025

Según los informes meteorológicos, un total de 17 provincias se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes a severas entre este viernes y el domingo. La inestabilidad no dará tregua en el norte argentino, donde se esperan episodios reiterados de precipitaciones intensas, mientras que en la franja central del país predominará el tiempo estable, acompañado de temperaturas muy elevadas.

Alerta por tormentas y fuertes vientos en varias regiones

Desde este viernes se registra el avance de un frente frío sobre la región patagónica, asociado al pasaje de un sistema de baja presión que atraviesa la meseta central. Este fenómeno provoca precipitaciones intensas en el sector cordillerano de la Patagonia y fuertes vientos en gran parte del sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por vientos fuertes del oeste y sudoeste en la mayor parte de la Patagonia, con velocidades sostenidas que pueden alcanzar los 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

BARILOCHE (25)

Hacia la tarde y la noche, el frente frío avanzará sobre la franja central del país, favoreciendo la formación de chaparrones y tormentas aisladas en sectores de Mendoza, San Luis, La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. A partir de este escenario, el SMN activó alertas por tormentas que se extenderán durante el fin de semana hacia amplias zonas del centro y norte argentino.

En particular, se destaca un alerta de nivel naranja para el centro del Litoral durante la mañana del sábado, donde podrían desarrollarse fenómenos localmente severos, con acumulados de lluvia estimados entre 60 y 120 milímetros, e incluso valores superiores de manera puntual.

Calor intenso y posible ola de calor hacia Año Nuevo

Mientras persiste la inestabilidad en el norte del país, las provincias de Cuyo, el norte de la Patagonia y gran parte de la región central ingresarán, tras el pasaje del frente frío, en un período de estabilidad atmosférica. Este escenario favorecerá jornadas mayormente soleadas y un sostenido ascenso de las temperaturas.

De acuerdo a las previsiones, hacia el inicio de la próxima semana se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y 38 °C, con la posibilidad de que varias localidades registren oficialmente un período de ola de calor antes de la transición hacia el nuevo año.

BARILOCHE (22)

En contraste, en la franja norte del país la inestabilidad continuará más allá del fin de semana. Se prevé un lapso de al menos cinco días con condiciones propicias para lluvias abundantes, con acumulados que podrían ubicarse entre los 100 y 200 milímetros, sin descartar registros superiores en forma localizada.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar las precauciones ante fenómenos meteorológicos intensos y adoptar medidas preventivas frente a las altas temperaturas en las zonas afectadas por el calor extremo.

