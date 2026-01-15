Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad.

Dos micros clandestinos que tenían como destino la provincia de Jujuy quedaron retenidos en Ciudadela, provincia de Buenos Aires , tras una inspección que detectó serias irregularidades en materia de seguridad, higiene y habilitación. Los colectivos prestaban un servicio de transporte de pasajeros sin autorización y presentaban múltiples fallas que ponían en riesgo a los usuarios.

Jujuy. El mapa de las obras que avanzan en San Salvador de Jujuy

Aumento. Entraron en vigencia las nuevas tarifas de taxis y compartidos en San Salvador de Jujuy

Los vehículos tenían previsto trasladar a unas 50 personas y circulaban fuera del marco legal. Durante el control, los agentes de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT) constataron que no cumplían con la normativa vigente para el transporte de pasajeros de media y larga distancia.

La intervención impidió que el viaje continuara en condiciones consideradas inseguras, en un operativo que tuvo como eje principal la protección de los pasajeros y el cumplimiento de las reglas establecidas para este tipo de servicios.

Durante la inspección , los fiscalizadores detectaron importantes deterioros en la carrocería de ambos micros. Las unidades mostraban daños visibles que comprometían su estado general y su aptitud para circular en rutas nacionales y provinciales.

También se registró el faltante de medidas de seguridad obligatorias, un aspecto central para la circulación de vehículos destinados al transporte de personas. Estas deficiencias incluyeron problemas en elementos esenciales para un viaje seguro.

A estas falencias se sumaron filtraciones de agua en el pasillo interno de los colectivos, una situación que agravó las condiciones de habitabilidad y generó riesgos adicionales durante el traslado.

Otro de los puntos observados fue el mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Según se informó, el equipamiento no operaba, una situación que afecta de manera directa el confort y la salud de los pasajeros, sobre todo en viajes de larga distancia.

La inspección también dejó al descubierto una higiene general deficiente en el interior de las unidades. El estado de limpieza resultó inapropiado para un servicio que implicaba varias horas de viaje hasta el norte del país.

colectivo

Servicio clandestino y falta de habilitación

Los colectivos retenidos prestaban el servicio sin contar con la habilitación correspondiente, un requisito obligatorio para el transporte de pasajeros. Esta falta constituye una infracción a la normativa vigente y expone a los usuarios a situaciones de riesgo.

El servicio clandestino suele operar al margen de los controles regulares, lo que dificulta la verificación del estado de los vehículos y de la capacitación de los conductores. En este caso, la ausencia de autorización se sumó a un escenario de múltiples irregularidades.

Ante las irregularidades detectadas, los agentes de fiscalización dispusieron la retención inmediata de los micros. Esta medida impidió que las unidades continuaran circulando en condiciones que resultaban inseguras para los pasajeros.